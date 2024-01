Expedition Interview Podcast | Folge 17 Jerrit Schmidtke im Interview mit Philipp Vorndran

Ab wann sprechen wir von einer Krise am Kapitalmarkt? Können Krisen vielleicht auch Chancen sein? Und wie sieht es zurzeit aus: Befinden wir uns aktuell in einer Krise? Diese und weitere Themen diskutieren Phillip Vorndran und Podcast-Host Jerrit Schmidtke im Interview.

Phillipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch in Köln.

Podcast-Host Jerrit Schmidtke hatte die Gelegenheit, Phillipp Vorndran auf dem private banking kongress in Hamburg zu treffen. Gemeinsam sprechen sie über ausgewählte große Finanzkrisen der Vergangenheit. Phillipp Vorndran erklärt, was es mit den Bullen- und Bärensymbolen an der Börse auf sich hat und was ihn an der medialen Berichterstattung über Krisen am Kapitalmarkt so richtig nervt.

Die Key-Takeaways:

• Ein Bärenmarkt ist nicht gleichzusetzen mit einer Krise. Bis circa 20 Prozent Kursverlust spricht man von einem Bärenmarkt. Wenn die Kurse weiter fallen, kann man von einer Krise sprechen. Dabei kommt es allerdings nicht auf die genaue Prozentzahl an.

• Phillip Vorndrans Meinung zur medialen Berichterstattung über Krisen am Kapitalmarkt: “Es wird sehr viel Geld in einer solchen Krise vernichtet. Das stimmt! Erstens aber nur für die, die verkaufen. Und zweitens: Wie viel mehr durch die Kapitalmärkte, die sich im Normalfall nicht in der Krise befinden, generiert wird, darüber wird nicht berichtet. Das ist etwas, was mich in Deutschland sehr verärgert.”



Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

