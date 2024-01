Expedition Interview Podcast | Folge 12 Jerrit Schmidtke im Interview mit Professor Dr. Hans-Peter Erb

Inwiefern beeinflussen Finanzthemen unsere Emotionen und Stimmungen? Was macht das Investieren mit unseren Gefühlen? Und wie geht man am besten damit um, wenn die Depots mal ins Minus stürzen? Über diese und weitere spannende Themen diskutiert Jerrit Schmidtke mit Dr. Hans-Peter Erb im Interview.

In der neuen Folge von Expedition Interview setzt sich Podcast-Host Jerrit Schmidtke mit der Verbindung zwischen Emotionen und Geld auseinander. Sein Gast, Prof. Dr. Hans-Peter Erb, ist Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Auf seinem YouTube-Kanal "Sozialpsychologie mit Prof. Erb" spricht er regelmäßig über ausgewählte Phänomene aus dem Forschungsfeld der (Sozial-)Psychologie.

Prof. Dr. Hans-Peter Erb nennt Tipps und Tricks für einen gesunden Umgang mit den eigenen Gefühlen bezüglich der finanziellen Situation und teilt spannende Insights mit Jerrit und den Podcasthörer:innen.

Die Key-Takeaways:

• Verluste wirken auf Menschen emotional deutlich stärker als Gewinne. 100 Euro zu verlieren ist viel schlimmer als die Freude, die man daran hat, 100 Euro zu gewinnen. Die Frage ist, ob man dann aussteigen sollte oder nicht. Man kann sich diese Frage im Voraus schon beantworten. Es wird empfohlen, sich vorher zu fragen: Wie lange will ich den ETF halten, wenn er nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe?

• Lieber mit sich selbst als mit anderen vergleichen. Eine kleine Reise in die Vergangenheit tut gut. Wo standen wir vor einem Jahr? Im Studium? Finanziell schlecht aufgestellt? Unsicher, was mit der Altersvorsorge und dem Geld passieren soll? Wo stehen wir heute? Dieser Vergleich zeigt Fortschritt und ist gesünder als der Vergleich mit Anderen.

• Welche Eigenschaften braucht es an der Börse? Da hat Prof. Erb einen klaren Tipp: „Ja, erstens mal Geduld. Das zweite ist auf jeden Fall, sich im Voraus zu überlegen: Wann reagiere ich? Das sollte man schon festlegen und dann auch mal Verluste realisieren, weil man merkt: Das läuft nicht.”

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier!

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital