Expedition Interview Podcast | Folge 2 Jerrit Schmidtke im Interview mit Professor Dr. Martin Werding

Wie ist eigentlich unser Rentensystem entstanden? Wie funktioniert es? Und was sind unsere Alternativen für die Zukunft – Stichwort “Aktienrente”? Professor Dr. Martin Werding hat Antworten auf wichtige Fragen der Altersvorsorge.

© mjnt.

In dieser Folge zu Gast ist Dr. Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und Finanzwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, und seit September 2022 Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. Er beschäftigt sich mit der Finanzierung unseres Sozialsystems, insbesondere der Rente, und berät das Bundesministerium der Finanzen in diesen Fragen.



Die Key-Takeaways:



• Zurzeit leben in Deutschland viele Rentner und Menschen, die kurz vor dem Eintritt in die Rente stehen (Stichwort “Generation Babyboomer”). Junge Menschen sollten darüber informiert werden, was das für sie und ihre eigene Rente bedeuten kann



• Im deutschen Umlagesystem werden keine Rücklagen oder Kapitalreserven gebildet, sondern die laufenden Beitragseinnahmen werden sofort wieder als Renten ausgezahlt



• Nur 30 bis 40 Prozent der Leute, die ergänzend vorsorgen sollten, tun es auch – die anderen sind allein auf die gesetzliche Rente angewiesen. Die bietet aber nur eine eher schlechte Rendite für die eingezahlten Beiträge



• Dr. Martin Werding ist ein großer Fan der gesetzlich vorgeschriebenen Aktienrente. In Schweden beispielsweise werden 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens der Bürger:innen am Aktienmarkt angelegt



Ihr wollt mehr über unser Rentensystem erfahren? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier ↓

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital