Expedition Interview Podcast | Folge 7 Jerrit Schmidtke im Interview mit Sozialwissenschaftlerin Dr. Carola Westermeier

Was genau ist ein Finanzmarkt? Welche Menschen investieren am meisten an diesen Finanzmärkten? Bleibt der Durchschnitt der Bevölkerung auf der Strecke? Und wie könnte diese soziale Ungleichheit vielleicht überwunden werden? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich Dr. Carola Westermeier im Interview.

In der neuen Episode von Expedition Interview spricht Host Jerrit Schmidtke mit Dr. Carola Westermeier über soziale Ungleichheit und finanzielle Sicherheit. Dr. Westermeier ist Sozialwissenschaftlerin und Akademische Rätin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo sie zu eben diesen Themen forscht.



Die finanzielle Situation ist schlussendlich ein großer Indikator dafür, ob Menschen privilegiert leben können, oder sich einschränken müssen – bis hin zur Angst ums Existenzminimum. Das beschäftigt auch Dr. Carola Westermeier stark. Im Interview teilt sie daher ihre Gedanken zu der Frage, ob eine stärkere Beteiligung an den Finanzmärkten eine Chance sein kann, soziale Ungleichheiten zu verringern.



Die Key-Takeaways:



• Neben Anleger:innen gibt es Institutionen und große Akteure, die für die Entwicklung an der Börse sehr wichtig sind. Preise spiegeln zwar Nachfrage und Angebot in der Weise wider. Aber der Kurs einer Aktie spiegelt vor allem das, was die Erwartung anderer Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen ist, die sich ebenfalls steigende Erträge erhoffen. In der Finanzsoziologie spricht man daher von Erwartungs-Erwartungen: Man überlegt selbst, was man will und beginnt dann, Erwartung darüber anstellen, was andere wiederum vom Verlauf der Märkte erwarten.

• Jemandes Gewinn ist unser Verlust? Nicht so ganz. Wenn Kurse steigen, dann wird in dem Moment mehr Geld in den Finanzmarkt investiert. Dafür muss erst mal niemand Geld verlieren – es steht aber natürlich nicht mehr einfach zur Verfügung, weil es aktiv gebunden ist. Wenn die Kurse insgesamt fallen, dann wird aber auch insgesamt viel Kapital vernichtet. So wurden bei der Finanzkrise 2007 nach Schätzungen etwa 10 Billionen US-Dollar vernichtet.

• Als Soziologin analysiert Westermeier vor allem das Verhalten der Deutschen. Sie beobachtet ein eher risikoarmes und bedachtes Verhalten an der Börse: „Die Deutschen haben sich dies Risiken ein bisschen bewusster gemacht und haben Angst vor den Konsequenzen. Weil man Geld investiert, kann es auch einfach sein, dass es sich verringert. Das kann passieren. Und außerdem gab es auch im deutschen kollektiven Gedächtnis Geschehnisse, die diese Tatsache verdeutlicht haben – Stichwort “Telekom-Aktie“.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier:







