Jesco Schwarz Columbia Threadneedle mit neuem Vertriebsdirektor für Deutschland

Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments baut ihr Vertriebs-Team in Deutschland weiter aus. Sie hat eine neue Position in Frankfurt geschaffen, die sich besonders auf Kunden aus dem Sparkassen- und Genossenschaftssektor konzentrieren wird. Jesco Schwarz (31) übernimmt diese Position ab sofort als Direktor.

Schwarz arbeitete zuletzt als Leiter Vertrieb für Sparkassen und Genossenschaftsbanken bei Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft. Davor hat war er im Bereich Global Client Management bei BNY Mellon in Frankfurt aktiv.

Seine berufliche Laufbahn begann Schwarz im Jahr 2011 als Manager im Bereich Business Development bei Six Financial Information Deutschland. Dort war er unter anderem Projektverantwortlicher für die Entwicklung und Umsetzung eines sogenannten Client-Relationship-Management-Systems in Deutschland, Polen und Österreich.