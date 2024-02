Jessica Daunheimer ist tot. Das bestätigte ihr letzter Arbeitgeber Ninety One. In einem Nachruf auf Linkedin schreibt das Unternehmen: „In Gedenken an unsere Kollegin und Freundin Jessica Daunheimer. Du warst immer entschlossen, immer optimistisch und immer unerschrocken. Danke für Deine Zeit bei uns und Deinen Lebensmut, Jess! Lebe wohl und ruhe in Frieden.“ Unter dem Beitrag kommentieren viele Branchenkollegen und Weggenossen, um sich zu verabschieden und ihrer Familie Mitgefühl auszudrücken.

Neben ihrer beeindruckenden Karriere in der Finanzbranche, die Daunheimer von Frankfurt bis nach London und zu führenden Asset Managern wie Jupiter AM, Columbia Threadneedle Investments, Dolphinvest und Invesco führte, hatte sie auch eine lange und wertvolle Beziehung zu unserem Verlag. Wir schätzen zutiefst die Treue und das Vertrauen, das sie unserem Verlag über die Jahre entgegengebracht hat.