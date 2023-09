Industria-Chef Thomas Wirtz Sollte man jetzt in Wohnimmobilien investieren?

Thomas Wirtz

© INDUSTRIA

Auf dem Wohnimmobilieninvestmentmarkt hinterlässt die Zinswende sichtbare Spuren: Im ersten Halbjahr 2023 war ein erheblicher Rückgang des Transaktionsvolumens zu verzeichnen. Laut Maklerhaus Colliers wurde im H1 2023 ein Investmentvolumen von rund 4,3 Milliarden Euro verzeichnet. Das sind 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Experten von Colliers sehen zur Jahresmitte ein spürbar korrigiertes Preisniveau. Im Gegenzug steigen die Renditen von Immobilien: Bei Bestandswohnungen in A-Städten sieht Colliers mittlerweile Spitzenrenditen von 3,85 Prozent, in B-Standorten von 4,50 Prozent. Das ist deutlich mehr als zu Zeiten der Niedrigzinsen.

Keine Frage, es gibt teils deutliche Preisrückgänge. Diese müssen allerdings differenziert betrachtet werden. Von Wertverlusten betroffen sind insbesondere Immobilien in ländlichen Regionen mit schwacher Bevölkerungsprognose und Objekte mit schlechter Energieeffizienz. Vor allem der energetische Zustand einer Immobilie hat im Zuge der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz („Heizungsgesetz“) stark an Bedeutung gewonnen.

Langfristiger Inflationsschutz von Wohnimmobilien

Dennoch gibt es viele Argumente, die für eine Investition in Wohnimmobilien sprechen. Das vielleicht größte Pro-Argument ist der Inflationsschutz. Dieser ist bei deutschen Wohnimmobilien – bei einem langfristigen Investitionshorizont – gegeben. Dies belegt eine aktuelle Studie von DB Research mit dem Titel „Deutscher Wohnungsmarkt: Inflationsschutz ist die Regel“.

Beim Thema Inflationsschutz spielt der Anlagehorizont eine entscheidende Rolle. Unserer Meinung nach sollten Engagements am Wohnungsmarkt grundsätzlich langfristiger Natur sein – das bedeutet mehr als zehn und im Idealfall auch mehr als 20 Jahre. Aufgrund des Inflationsschutzes eignen sich Wohnimmobilien auch für die Altersvorsorge, die ja per definitionem langfristig angelegt ist und in der Regel über mehrere Jahrzehnte geplant wird.

Wohnraummangel bleibt auf Jahre erhalten

Der Inflationsschutzeffekt von Wohnimmobilien wird in den kommenden Jahren noch durch den hohen Druck auf die Mieten verstärkt. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Zinswende und die stark gestiegenen Baukosten zu einem Einbruch des Wohnungsneubaus geführt haben.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen sank zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 um 25,7 Prozent auf 68.700. 2023 dürften nach Branchenschätzungen bestenfalls 250.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Das liegt weit unter dem Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr, das sich die Politik gesteckt hat. Eine Studie des Pestel-Instituts und des Bauforschungsinstituts ARGE beziffert den Wohnungsmangel aktuell auf 700.000 Einheiten. Hinzu kommt noch ein weiterer Effekt: Viele kaufwillige Selbstnutzer und Häuslebauer müssen nun von ihren Plänen Abstand nehmen und verbleiben auf dem Mietmarkt, so dass das schon knappe Wohnraumangebot auf zusätzliche Nachfrage trifft.

Weitere Makro-Trends, die ebenfalls auf den Mietmarkt wirken, sorgen für eine zusätzliche Angebotsverknappung. An erster Stelle ist das Bevölkerungswachstum zu nennen – auch durch die starke Zuwanderung nach Deutschland. Während lange von einer Schrumpfung der Bevölkerung ausgegangen wurde, haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Zuwanderung eine viel größere Rolle spielt: Allein im Jahr 2022 betrug der Bruttozuzug nach Deutschland – auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine – rund 2,7 Millionen Menschen, die Nettozuwanderung lag bei 1,5 Millionen Menschen. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Deutsche Bank Research erwartet eine jährliche Zuwanderung von mehr als 300.000 Personen und ein Ansteigen der Bevölkerungszahl bis 2030 auf 86 Millionen Personen.

Weitere Langfrist-Trends sind der wachsende Anteil von Einpersonenhaushalten und der immer noch steigende Flächenverbrauch pro Kopf. Die Wohnfläche pro Person nahm zwischen 2011 und 2021 um rund vier Prozent zu und erreichte 47,7 Quadratmeter. Daraus folgt: Der Druck auf die Mietmärkte – vor allem in den Metropolen – wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ausweitung der Wohnraumförderung nötig

In sozialer Hinsicht ist diese Entwicklung natürlich bedenklich und die Politik ist dringend dazu aufgerufen, Lösungen zu entwickeln, damit das Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung erschwinglich bleibt. Vom Wohnraummangel betroffen sind nicht nur finanzschwache Haushalte. Das Problem betrifft mittlerweile auch die Mittelschicht – wie beispielsweise Polizeibedienstete, Pflegkräfte, Erzieher oder Rentner. Gefördertes Wohnen kann hier eine wichtige Rolle spielen. Es gibt auch schon Ansätze, das geförderte Wohnen auszuweiten, wie beispielsweise in Berlin, wo eine neue so genannte dritte Förderstufe eingeführt wurde, die auch auf die mittleren Einkommensgruppen abzielt. Aktuell ist die Förderlandschaft, auch aufgrund der länderspezifischen Regelungen, in Teilen nicht nur sehr intransparent, sondern vor allem auch inhomogen. Helfen würde hier eine Vereinheitlichung.

Anleger schauen jedoch naturgemäß aus einer anderen Perspektive auf die Märkte. Für sie ist der erwartete Mietanstieg ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit der Erträge aus der Immobilie.

Markteingriffe durch Politik bleiben ein Risiko

Welche Risiken gibt es bei Investitionen in Wohnimmobilien? Ein Risiko – aber das ist nicht wohnimmobilienspezifisch – ist die weitere Entwicklung von Zinsen und Inflation. Sollte die Inflation hartnäckiger und länger erhöht bleiben als erwartet, dürften die Zinsen hoch bleiben oder weiter steigen. Steigende Zinsen sind für Immobilieninvestitionen immer schwierig.

Das vielleicht größte Risiko resultiert aus der Politik. Da Wohnen und dessen Bezahlbarkeit zunehmend zum Wahlkampfthema werden, sind weitere Maßnahmen zur Begrenzung des Mietanstiegs möglich. Die Mietpreisbremse und der Berliner Mietendeckel sind Beispiele, dass die Politik sich nicht scheut, Markteingriffe vorzunehmen. Ob derartige ordnungspolitische Maßnahmen zu Investitionsanreizen führen, um der Wohnungsknappheit zu begegnen, darf bezweifelt werden.

Fazit: Wohnimmobilien bleiben attraktiv. Zwar gibt es Kontra-Argumente wie politische Risiken durch Markteingriffe. Unserer Meinung nach überwiegen jedoch die Pro-Argumente. Dies gilt vor allem bei einem langfristigen Investitionshorizont wie etwa bei der Altersvorsorge. Die wichtigsten Gründe für eine Investition in Wohnungen sind der Inflationsschutz, der große und wahrscheinlich anhaltende Wohnraummangel und die hohe Stabilität des deutschen Wohnungssegments in volatilen Zeiten wie beispielsweise während und nach der globalen Finanzkrise 2008/2009. Wichtig ist aus unserer Sicht außerdem, dass Anleger nicht mit zu hohen Fremdkapitalquoten operieren.





Über den Autor:

Thomas Wirtz ist Geschäftsführer des Immobilienanlagespezialisten Industria.