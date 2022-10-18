Mad-Money-Star Diese 6 Aktien empfiehlt Jim Cramer für den Oktober 2022

Stand aller Daten: 18. Oktober 2022

Quelle: TIKR.com

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Vor wenigen Tagen beantragte Tuttle Capital Managementden Start von zwei ETFs, die auf die Ansichten des prominenten Analysten Jim Cramer setzen sollen. Der Moderator der CNBC-Sendung Mad Money ist bekannt für seine extrovertierten Markteinschätzungen und wird in den sozialen Medien oft für seine unkonventionellen Investment-Ansätze verspottet.

Der Inverse Cramer ETF und der Long Cramer ETF werden auf kaum mehr als dem Bewusstseinsstrom von Cramer basieren. Und obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie in Europa auf großes Interesse stoßen, folgen sie mehreren ähnlichen Strategien, die bereits 2021 in den USA aufgelegt wurden. Im vergangenen November legte Tuttle etwa den inversen Ark-ETF auf, der die Positionen des Flaggschiffs von Cathie Wood shortet.

Die beiden Cramer-ETFs werden aktiv verwaltet und bestehen zu mindestens 80 Prozent aus Wertpapieren – 20 bis 25 Aktien mit gleicher Gewichtung –, die von Cramer entweder in seiner Fernsehshow oder über Twitter erwähnt werden.

Wir haben uns angesehen, welche Aktien Jim Cramer in seiner letzten Mad-Money-Sendung hervorhob. Diese zeigen wir Dir auf den nächsten Seiten. Und nicht nur das – wir stellen Cramers Empfehlungen auch die durchschnittlichen Kursziele der Wall-Street-Analysten gegenüber.