Mad-Money-Star Diese 6 Aktien empfiehlt Jim Cramer für den Oktober 2022

Der TV-Star und ehemalige Börsenmakler Jim Cramer lief am vergangenen Freitag wieder einmal zur Höchstform auf. In seiner Sendung Mad Money auf CNBC empfahl er einige Aktien. Nicht nur die Manager des neuen inversen Cramer-ETFs haben dabei genau zugehört. In dieser Chart-Strecke zeigen wir Dir Cramers heißeste Aktientipps.