Jim Leaviss ist am 23. Juli im Alter von 55 Jahren gestorben. Er prägte das Fixed-Income-Geschäft von M&G und zählte zu den bekanntesten Stimmen des Anleihemarktes.

Der britische Vermögensverwalter M&G trauert um Jim Leaviss. Der langjährige Chief Investment Officer Fixed Income des Unternehmens starb am 23. Juli im Alter von 55 Jahren. Seine Familie bittet darum, die Trauerfeier im privaten Kreis stattfinden zu lassen. Statt Blumen wünscht sie sich Spenden an die Organisation Cancer Research UK.

Nahezu drei Jahrzehnte bei M&G

Leaviss kam 1997 zu M&G und prägte das Fixed-Income-Geschäft des Hauses über 27 Jahre hinweg maßgeblich. Bei dem Fondsanbieter spielte Leaviss eine zentrale Rolle beim Aufbau des Anleihegeschäfts, das zu den wichtigsten Geschäftsbereichen von M&G zählt.

Zudem war Leaviss insbesondere durch den Blog Bond Vigilantes sowie den Podcast Uncle Jim's World of Bonds bekannt, betont M&G. Mit seinen Marktkommentaren und Analysen galt er als eine der profiliertesten Stimmen im internationalen Anleihemarkt. Hier finden Sie ein legendäres Video, in dem Leaviss den japanischen Rentenmarkt mithilfe von Mariokart erklärt. Seine Botschaft zum Abschied bei M&G vor zwei Jahren finden Sie hier.

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M&G würdigt Leaviss zudem als engagierten Mentor, der zahlreiche Kolleginnen und Kollegen gefördert und Generationen von Investmentexperten geprägt habe. Sein Vermächtnis lebe in dem von ihm mit aufgebauten Geschäft sowie in den Menschen fort, die er begleitet habe, erklärte das Unternehmen.