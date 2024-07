Jim Leaviss, einer der bekanntesten britischen Anleiheinvestoren, hat sich entschieden, den Vermögensverwalter M&G nach 27 Jahren zu verlassen. Er möchte zukünftig persönlichen Interessen in der Wissenschaft nachgehen und einen Master in Kunstgeschichte machen.

Leaviss begann seine Karriere 1997 bei M&G und leitete zuletzt als Investmentchef die Anleihen-Sparte mit einem verwalteten Vermögen von 160 Milliarden Euro. Das Anleihenteam ist von 4 Personen bei seinem Antritt 1997 auf mehr als 40 Mitarbeiter in London, Chicago, Singapur und Paris angewachsen. Leaviss ist außerdem bekannt für die Gründung des „Bond Vigilantes“-Blogs des Unternehmens.

Leaviss' Nachfolger kommt von Schroders

Andrew Chorlton, Leiter Anleihen bei Schroders, wurde als Nachfolger für Leaviss' Rolle ernannt und wird später in diesem Jahr übernehmen, wenn Leaviss das Unternehmen verlässt.

Schroders gab bekannt, dass Chorlton, der zuvor dem Group Management Committee angehörte, nicht direkt ersetzt wird. Stattdessen wird ein Führungsteam für festverzinsliche Wertpapiere mit sechs leitenden Managern gebildet.

Über M&G

M&G ist ein globaler Vermögensverwalter mit Hauptsitz in London. M&G bietet eine Vielzahl an Produkten in den Bereichen Aktien, Anleihen und Immobilien an und verwaltet ein Vermögen von etwa 380 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat zwei Tochtergesellschaften: M&G Real Estate für globale Immobilieninvestments und Infracapital, eine spezialisierte Infrastruktur-Investmentfirma.