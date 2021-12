Jim O’Neill: „Die Weltwirtschaft wird von den Bric-Staaten angeführt“

Frage: Die Aktienmärkte sind in den vergangenen neun Monaten gestiegen. Ist die Rezession vorbei und sind die Probleme am US-Immobilienmarkt und an den Kreditmärkten gelöst?



Jim O’Neill: Ja, die Rezession endete im 2. Quartal 2009. 2010 und 2011 dürften die USA ein leicht positives BIP-Wachstum von etwa 2 Prozent erreichen. Die Rezession am Häusermarkt ist dem Ende nahe. Aber wahrscheinlich sind mehr Kreditprobleme im gewerblichen Immobilienmarkt zu erwarten.