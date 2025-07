Der Motor des langjährigen Wirtschafts-Überflieger China ist zuletzt ins Stottern geraten: Immobilienkrise, Handelskonflikt mit den USA, Hauruck-Regulierung der chinesischen Regierung, dazu geopolitische Krisen und jüngst der Zollstreit mit den USA bremsen das ehemalige Wirtschaftswunderland aus.

Auf solche Entwicklungen reagieren Investoren naturgemäß empfindlich: Die vormalige Goldgräberstimmung ist verpufft und einer allgegenwärtigen Skepsis gegenüber China gewichen.

China-Fondsmanager Jimmy Chen blickt auf die Dinge pragmatisch: Im Interview erläutert der Anlagespezialist von Comgest, wie China am Abbau seiner Konjunkturbremsen arbeitet und warum er weiterhin an ein solides Wachstum in dem Land glaubt.

Die allgemeinen Sorgen vor einem chinesischen Einmarsch in Taiwan hält Chen für übertrieben. Ebenso erläutert er, wo das Land aus seiner Sicht spannende Anlagemöglichkeiten bietet – mit konkreten Beispielen.

DAS INVESTMENT: Die chinesische Wirtschaft hat im vergangenen Jahr geschwächelt, im Jahresverlauf 2025 sprechen Beobachter aber von einer Erholung. Welche Faktoren waren am Werk?

Jimmy Chen: Es gab Wachstum beim privaten Konsum, der im zweiten Quartal sogar noch stärker geworden ist. Die Nettoexporte sind gestiegen. Man hat schon vorweggenommen, dass US-Präsident Donald Trump Zölle verhängen will. Also hat man vorausschauend im Vorfeld mehr exportiert. Sogar nach den Zollankündigungen im April waren die Exporte aus China noch stark.

Vor allem darüber waren Beobachter erstaunt. Man hatte erwartet, dass sich nach zwei starken Exportjahren die Nettoexporte in diesem Jahr verringern würden. Der wunde Punkt bleiben die Immobilieninvestitionen. Aber andere Branchen wie Infrastruktur oder Industriegüter bleiben stark. Im Ergebnis kann man von einem BIP-Wachstum von 5 Prozent ausgehen.

Sie gehen davon aus, dass das BIP in China so wächst, wie offiziell angepeilt?

Chen: Ja, die Regierung hat ein Wachstumsziel von 5 Prozent. Das ist zu schaffen. Für den Comgest Growth China Fund, der viel in Konsumgüterunternehmen investiert, ist vor allem wichtig, wie sich der private Konsum entwickelt.

Die US-Zölle dürften ein Schmerzthema sein: Welche Folgen zeigen sich schon jetzt?

Chen: Im April, als die gegenseitigen Zolldrohungen eskalierten, sind Chinas Exporte in die USA stark eingebrochen. Aber die Nettoexporte insgesamt sind immer noch hoch. Seit dem ersten Handelskrieg 2018 ist Chinas Export in die USA stark zurückgegangen – der US-Anteil an Chinas Exporten macht noch 15 Prozent aus, 2017/18 waren es noch über 20 Prozent.

Stattdessen gingen viele Exporte in andere Länder, nach Vietnam, Kambodscha oder Bangladesch. Sie übernahmen im Gegenzug die Rolle, Low-Value-Add-Produkte wie Kleidung oder Möbel in die USA zu exportierten.

Was exportiert China heute noch in die USA?

Chen: Heute exportiert China Waren mit höherer Wertschöpfung in die USA: Industrieausrüstungen und Zwischenprodukte, elektrische und elektronische Waren und Komponenten – weniger arbeits-, mehr Tech-intensive Produkte. Es sieht nicht danach aus, dass andere asiatische Niedriglohnländer diese Exporte in absehbarer Zeit ersetzen könnten.

Wie stark sind die Unternehmen in Ihrem Portfolio von US-Zöllen betroffen?

Chen: Betroffen von den Zöllen sind vor allem exportorientierte, auf die USA fokussierte Firmen. In solche Unternehmen investieren wir kaum. Das gewichtete Umsatz-Exposure unseres Portfolios zu Unternehmen, die mit den USA Handel treiben, liegt bei nur 4 Prozent. Wir sind Quality-Growth-Investoren.

Besonders betroffen sind Unternehmen, die Low-Value-Add-Produkte herstellen: Kleidung, Möbel oder Spielwaren. Diese sind ersetzbar – die USA können solche Waren auch woanders kaufen. Aber bei Industriegütern, Pressen, Netzstromwandlern oder Seltenen Erden findet sich nicht so einfach Ersatz. China dominiert viele Lieferketten.

Viele westliche Beobachter blicken sehr kritisch auf China. Auf dem G7-Gipfel haben die Staatschefs China als systemischen Rivalen bezeichnet. Woher rührt Ihrer Beobachtung nach das Misstrauen?

Chen: Es ist ökonomische Realität, dass China immer mehr zum industriellen Wettbewerber wird. Vor 20 oder 30 Jahren hat China Dinge produziert, die Europa und die USA nicht selbst produzieren wollten. Diese Länder haben im Gegenzug High-Value-Add-Güter nach China exportiert.

China wollte diesen Zustand nicht ewig aufrechterhalten und hat heimische Produzenten dazu angeregt, in die High-Value-Add-Bereiche zu gehen. In Nukleartechnologie ist China heute auf kein anderes Land mehr angewiesen, in der Autoindustrie hat es stark aufgeholt, bei Elektroautos ist das Land führend.

Aber einen Aufholprozess haben andere asiatische Länder auch durchlaufen ...

Chen: Ja, aber China macht das alles in viel größerem Maßstab, weil das Land auch viel größer ist. Es deckt alle Industrien ab – das ist eine größere Bedrohung für US- und europäische Unternehmen und Industrien. Als Japan aufstieg, haben die USA auch negativ reagiert. Aber China hat 1,4 Milliarden Menschen, gegenüber 100 Millionen in Japan. Die wirtschaftliche Realität ist: China ist in allen Industriezweigen stark geworden und macht Unternehmen aus allen Sektoren Konkurrenz – den Boeings, Airbussen, Volkswagens.

Was viele westliche Beobachter jedoch nicht sehen, ist, dass die Chinesen diese Waren nicht nur für den Export, sondern hauptsächlich für den Inlandsverbrauch herstellen. Chinesische Unternehmen können die gleichen Waren für viel mehr Menschen zu viel niedrigeren Produktionskosten herstellen. Dies trägt dazu bei, dass mehr Menschen mehr Dinge konsumieren können, als dies sonst der Fall wäre.

Welche Rolle spielen Ihrer Beobachtung nach geopolitische Erwägungen?

Chen: Das ist ein weiterer Faktor. China wird von der kommunistischen Partei geführt, es ist keine gewählte Demokratie wie die G7-Staaten. Es gibt keine US-Militärbasen in China. Auch in der Außenpolitik liegt China nicht auf gemeinsamer Linie mit den G7-Staaten.

Welchen Vorbehalten begegnen Sie als Investor regelmäßig?

Chen: Vor allem Bedenken mit Blick auf Taiwan. Als der Ukrainekrieg startete, dachten viele, jetzt könnte China genauso in Taiwan einmarschieren. Wir haben gesehen, was mit Investitionen in Russland nach dem Ukraine-Einmarsch geschehen ist - sie fielen für europäische Investoren auf null.

Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass China absehbar in Taiwan einmarschiert?

Chen: Was wir wissen, ist, dass erstens China die Wiedervereinigung mit Taiwan anstrebt und zweitens es wahrscheinlich nicht dulden wird, dass Taiwan seine formale Unabhängigkeit erklärt, also seine Verfassung in bedeutendem Maße ändert, und drittens, dass es einen totalen Krieg vermeiden wird. Das schlimmste Szenario wäre also, dass Taiwan die Unabhängigkeit erklärt, andere Länder dies akzeptieren und China darauf reagiert. Aber selbst in diesem Fall könnte es sich nicht um eine Invasion oder Bombardierung handeln, sondern zum Beispiel um eine See- und Luftblockade. Das Risiko, dass Taiwan die Unabhängigkeit erklärt und andere Länder dies akzeptieren, ist real, aber nicht hoch.

Die chinesische Immobilienkrise ist nicht ausgestanden. Welchen Einfluss hat sie weiterhin?

Chen: Der Haupteffekt war ein negativer Effekt auf die Vermögen. Die Krise hat das Wohlstandsgefühl und die Konsumbereitschaft in China beeinträchtigt. Ein weiterer Effekt ist, dass Investitionen in Immobilien und das Baugewerbe, die ein Motor des Wirtschaftswachstums waren, zurückgehen.

Man kann übrigens beobachten, dass alle industrialisierten ostasiatischen Volkswirtschaften, inklusive Japan, Korea, Taiwan, Probleme mit ihren Immobilienmärkten hatten. Wenn die Wirtschaft sehr schnell wächst, sammelt sich das Vermögen im Immobiliensektor. Das passiert in den Anfängen des Übergangs zum Industrieland.

War diese Krise nicht absehbar?

Chen: Wenn man fünf Jahre zurückblickt: Alle westlichen Medien sagten damals, das Immobilienmodell in China sei nicht nachhaltig. Die Immobilienpreise schossen in die Höhe, Entwickler nutzten hohe Kredite zum Landkauf. Als Xi Jinping Präsident wurde, startete er ein Risikomanagement für die Verschuldung. Er versuchte auch die Preise zu kontrollieren, sein Motto war: „Immobilien sollten zum Wohnen, nicht zum Spekulieren da sein.“

2021 griff die Regierung hart durch und schrieb den Immobilienfirmen vor, die Schuldenberge loszuwerden. Viele Unternehmen wurden zahlungsunfähig, es gab eine Kettenreaktion.

Wie sehen Sie die aktuelle Situation?

Chen: Heute sind viele Immobilienentwickler pleite, die anderen haben sich entschuldet. Die Preise von Bestandsimmobilien sind gesunken und erschwinglicher geworden, zuletzt haben sie sich stabilisiert. In einem Jahr wird der negative Effekt des Immobilienmarkts auf die Vermögen überwunden sein, wenn die Preise stabil bleiben. Die Menschen werden wieder konsumfreudiger. Was nicht wiederkommen wird, ist die massenhafte Entwicklung neuer Immobilien.

Xi Jinpings Common-Prosperity-Politik hat viele Investoren verschreckt. Überraschende Regulierungen kamen etwa im Bildungsbereich ...

Chen: Das war in den Jahren ab 2020. Es wurde in den Bereich private Bildung eingegriffen, es gab Probleme mit Alibaba und Jack Ma, Regulierung im Gaming-Bereich bei Netease und Tencent. Der Fahrdienstvermittler Didi wollte trotz Sicherheitsbedenken der Regierung in den USA an die Börse gehen, die chinesische Regierung zwang ihn zum Rückzug.

Investoren fühlten sich durch solcherlei Eingriffe abgeschreckt. Wie ordnen Sie sie ein?

Chen: Ich kann die Bedenken von Investoren verstehen. Aber wenn man sich andere Wirtschaftszweige als den Nachhilfeunterricht ansieht: Auf sie hat sich das nicht stark ausgewirkt. Tencent und Netease geht es heute gut. Es gab auch vorher schon Regulierungsansätze im Gaming-Bereich.

Was Alibaba betrifft: Die Regierung hatte immer Bedenken wegen seines Monopolstatus‘. Alibaba hatte 60 bis 80 Prozent Marktanteil und zwang Händler, ausschließlich über seine Plattform zu verkaufen. Das war Missbrauch der Monopolmacht. Seitdem ist sein Marktanteil aufgrund von Regulierung und Wettbewerb auf 40 Prozent gesunken.

Ist denn die Angst der Investoren angemessen?

Chen: China ist nicht wie die USA – die Politik wird nicht zum Vorteil von großen Unternehmen oder Investoren gemacht, sondern zum allgemeinen Nutzen des Landes; es gibt keine regulatorische Voreingenommenheit. Aber die Regierung respektiert Rechte an Privateigentum, sie unterstützt nur keine Monopole. In China ist es für Unternehmen viel schwerer, ein Monopol zu erlangen und zu behalten. Jack Ma ist immer noch frei und besitzt immer noch seine Anteile an Alibaba und Ant; ihr Wert ist nur nicht mehr so hoch wie früher.

Wo sehen Sie die größten Chancen in China?

Chen: China hat etwa 6.000 börsennotierte Unternehmen, jedes Jahr kommen Hunderte hinzu. Für uns ist Qualität wichtiger als schnelles Wachstum. Wir halten Ausschau nach Unternehmen, die hohe und langfristig nachhaltige Renditen erwirtschaften und die ihre Gewinne reinvestieren, um zu wachsen.

Die besten Möglichkeiten sehen wir dabei im Konsumsektor. Dort können Unternehmen langfristige Burggräben aufbauen – mit Netzwerkeffekten, starken Marken, gutem Vertrieb. Wir haben 50 bis 60 Prozent in Konsumgüter und -dienstleistungen investiert, invstieren aber auch in Healthcare- und Industrieunternehmen und ebenso in Batterie- und Elektroautohersteller.

Nennen Sie bitte mal konkrete Beispiele.

Chen: Das Unternehmen Moutai zum Beispiel haben wir seit 15 Jahren im Portfolio. Es ist ein Spirituosenhersteller mit einer sehr starker Premium-Marke. Sie haben 1 Prozent Volumenanteil am Spirituosenmarkt, aber erwirtschaften 50 Prozent des Gewinns dieses Sektors, weil ihre Produkte dreimal so teuer sind wie die der nächsten Wettbewerber.

Ein anderes Unternehmen ist Anta Sports, quasi das chinesische Nike. Anta besitzt viele Marken wie Fila oder Descente und ist Hauptanteilseigner von Amer Sports mit Salomon und Arcteryx.

Bei neueren Businesses haben wir in CATL investiert, den größten chinesischen Batteriehersteller, oder Inovance, das chinesische Pendant zu ABB oder Siemens. Wir haben auch eine kleine Position in BYD.

Von welchen Unternehmen halten Sie sich fern?

Chen: Wir investieren nicht in den Immobiliensektor, weil er stark fremdfinanziert und das Wachstum vorbei ist. Wir investieren auch nicht in Rohstoffe wie Bergbau und Mineralien, weil es hier keinen Burggraben gibt. Wir besitzen keine Versorgungsunternehmen oder Banken, weil das Wachstum langsam ist und wir zu viele Einmischungen durch Politik und Behörden sehen, die sich auf die Rendite auswirken. Bei Halbleitern, Industrieunternehmen und Biopharmaunternehmen sind wir vorsichtig. Sie sind wettbewerbsintensiver, insbesondere in China. Aber manchmal finden wir auch dort Perlen, dann investieren wir.

Über den Autor:

Jimmy Chen kam 2017 als Analyst für Aktien aus dem Raum Greater China zu Comgest. Er ist Co-Fondsmanager des Aktienfonds Comgest Growth China (ISIN: IE0030351732). Zuvor war er als Senior Research Associate für Sanford C. Bernstein und als Berater für Bain & Company tätig gewesen. Chen arbeitet von Hongkong aus.