Die meisten Eigentümer am deutschen Immobilieninvestmentmarkt verkaufen trotz hoher Zinsen und schwieriger Preisfindung aus freien Stücken – allerdings mit einer großen Ausnahme. Das zeigt eine Analyse des Immobiliendienstleisters JLL. Grundlage war der Transaktionsmarkt der vergangenen zweieinhalb Jahre, insgesamt knapp 87 Milliarden Euro.