Immobilienmarkt
Immobilienmarkt: Welche Investoren jetzt verkaufen müssen
Immobilienmarkt Die meisten Investoren verkaufen freiwillig – mit einer Ausnahme
Die meisten Eigentümer am deutschen Immobilieninvestmentmarkt verkaufen trotz hoher Zinsen und schwieriger Preisfindung aus freien Stücken – allerdings mit einer großen Ausnahme. Das zeigt eine Analyse des Immobiliendienstleisters JLL. Grundlage war der Transaktionsmarkt der vergangenen zweieinhalb Jahre, insgesamt knapp 87 Milliarden Euro.
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