JO Hambro ersetzt Manager eines UK-Aktienfonds

Der JOHCM UK Equity Income Fund (WKN: A0J KW9) von JO Hambro Capital Management bekommt einen neuen Manager. Ab sofort ist James Lowen für den britischen Dividendenfonds verantwortlich. Er wird zunächst sechs Monate im Amt bleiben. Für diese Zeit hat sich der bisherige Manager, Clive Beagles, eine Auszeit genommen. Er will sich von einer Krankheit erholen.Lowen hat den Fonds seit seiner Auflage im November 2004 als Co-Manager mitverantwortet. An der bisherigen Strategie will er nichts ändern: Ins Portfolio kommen nach wie vor nur britische Aktien, deren Dividendenrenditen über dem Durchschnitt des FTSE All Share liegen.Neben Lowen wird John Wood als neuer Co-Manager fungieren. Er ist seit November 2005 für den JOHCM UK Opportunities Fund (WKN: A0H 1DL) verantwortlich.