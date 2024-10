Der Rohstoffsektor – oder genauer der Sektor der kritischen Rohstoffe, also Rohstoffe, die für die Energiewende unabdingbar sind – steht vor einem beispiellosen Nachfrageanstieg. Die Welt befindet sich in einer Zeit, in der das Rohstoffangebot zunehmend versiegt, aber immer mehr dieser Metalle und Materialien für die Energiewende benötigt werden. Prof. Simon Michaeux und andere belegen, dass die Welt in den nächsten Jahrzehnten mehr Kupfer benötigen wird als in der ganzen bisherigen Menschheitsgeschichte. Die Energiewende als der von der Politik geplante Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren und alternativen Energien, der von Interessengruppen aktiv unterstützt wird, ignoriert dabei die Menge an benötigten Metallen und anderen Rohstoffen.

Ein Blick auf die Advokaten der Energiewende zeigt, dass diese selten über eine technische oder naturwissenschaftliche Ausbildung verfügen, um die Herausforderungen, die die Herkulesaufgabe der Energiewende darstellt, zu erkennen und in ihren Forderungen mit einzubeziehen. Ein einprägsames Beispiel ist die Bestrebung der EU-Kommission, dass bis 2030 „mindestens 10 Prozent des EU-Jahresverbrauchs kritischer Rohstoffe aus dem europäischen Raum zu gewinnen seien” (Quelle: European Commission, 16. März 2023). Angesichts der Zweifel an der rechtzeitigen Lizensierung der benötigten Bergbauprojekte, Fragen nach deren Finanzierung und der fehlenden Wirtschaftlichkeitsstudien wird auch dieses politische Projekt aus Brüssel, das eines enormen bürokratischen Aufwands zur Formulierung bedurfte, voraussichtlich im rohstofffreien Sand verlaufen. Die meisten Lagerstätten der kritischen Rohstoffe, die wir für die Energiewende benötigen, befinden sich leider in Ländern, die oft geopolitische Hot Spots sind (zum Beispiel Demokratische Republik Kongo, Panama, Russland) beziehungsweise den Interessen Europas diametral gegenüberstehen (95 Prozent der Produktion der Seltenen Erden stammen aus China).

Kupfer ist das „Öl der Energiewende“

Nicht alle kritischen Rohstoffe werden für die Energiewende in gleichem Maße benötigt, einige sind nur für bestimmte Technologien unentbehrlich (Lithium ist für Elektroautos unerlässlich, das gilt aber nicht für Windturbinen). Wenn es aber ein Metall gibt, ohne welches eine Energiewende nicht stattfinden kann, dann ist es Kupfer. Aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit (Kupfer hat die zweitbeste Leitfähigkeit nach Silber*), und weil die Energiewende auf der elektrischen Leitung von Strom beruht, der durch erneuerbare und alternative Energiequellen erzeugt wird (wir schließen hier die Kernenergie mit ein), werden die zunehmenden Engpässe bei der Kupferproduktion eine unüberwindbare Hürde beim Erreichen der Klimaziele darstellen.

Dazu ist ein Überblick über die aktuellen Energiequellen und deren Entwicklung hilfreich. Zurzeit werden etwa 80 Prozent (Grafik 1) der gesamten von der Menschheit benötigten Energie aus CO2-emittierenden fossilen und Biorohstoffen bezogen (Kohle, Öl, Gas, Biomasse wie Holz). Die „Heilung“ unserer Verbrennungssucht organischen Materials benötigt somit eine massive Investition und Umdisponierung in Wind- und Solarenergie, die aber wiederum gigantische Ausmaße an Kupfer und anderer Rohstoffe benötigt.

Grafik 1: Im aktuellen globalen Energiemix hängt die Welt weiterhin von den fossilen Brennstoffen ab (dunkelblaue Balken). Alternative und erneuerbare Energiequellen (einschließlich Kernenergie; grüne Balken) ohne CO2-Emissionen spielen bisher eine geringe Rolle. Öl, Kohle und Gas liefern etwa 80 Prozent der globalen Energie.

Quelle: IEA, EIA, BP Statistical Review of World Energy, World Nuclear Association, IRENA**, Earth Resource Investments.

Ein Blick in eine Windkraftanlage (Grafik 2) gibt eine Idee von den Mengen an Kupfer, die benötigt werden, um aus fossilen Brennstoffen auszusteigen. Moderne Windkraftanlagen benötigen heute inklusive Infrastruktur bis zu 30 Tonnen Kupfer oder durchschnittlich acht Tonnen Kupfer pro MW Windleistung, wobei die Menge pro Leistungseinheit variieren kann, je nachdem ob die Anlage on- oder offshore steht. Das Problem ist, dass es so gut wie keine Substitution für Kupfer gibt: Das einzige Industriemetall, das ebenfalls in großem Maßstab praktische Anwendung in der Stromleitung findet, ist Aluminium. Aufgrund seiner geringeren Leitfähigkeit (61 Prozent von Kupfer) und anderer mechanischer Nachteile ist die Anwendung von Aluminium allerdings limitiert.

Grafik 2: Eine Windturbine benötigt zwischen 3 und 15 Tonnen Kupfer pro MW generierter Leistung, je nachdem ob die Anlage onshore oder offshore steht.

* In absteigender Folge ist die Leitfähigkeit der Metalle: 1. Silber 2. Kupfer 3. Gold 4. Aluminium. Silber ist unabdingbar in Solarzellen: schon jetzt wird über 20 Prozent der globalen Silberproduktion für die Solarindustrie benötigt.

** Je nach Quelle ergeben sich etwas unterschiedliche Prozentangaben für die jeweiligen Energiequellen. Hier ist ein jeweiliges Mittel der genannten Quellen angegeben und auf 100 Prozent angeglichen

Wenig Hoffnung auf westliche Initiativen

Zusätzlich kommen zu der von der Energiewende benötigten Kupfernachfrage auch der Bedarf für den Aufbau der digitalen Infrastruktur wie Rechenzentren sowie neue Anwendungen für KI. Bis 2050 könnte allein die Nachfrage für diese Technologien auf 4 bis 5,5 Millionen Tonnen Kupfer steigen, etwa 20 Prozent des heutigen globalen Kupferverbrauchs! Hierzu benötigt es die Garantie, dass die kupferintensiven Netze ausfallsicher sind: Es ist hinlänglich bekannt, wie sich die IT-Industrie über das marode und veraltete Elektrizitätsnetz in den USA sorgt, das alleine bis 2030 3,1 Billionen US-Dollar zu seiner Modernisierung benötigen wird.

Es ist unwahrscheinlich, dass die trägen, bürokratiegehemmten und auf kurzfristige Motivationen (Wahlperioden) fokussierten politischen Systeme der westlichen Welt schnell genug agieren werden, um die kommenden dramatischen Engpässe auch nur ansatzweise anzugehen. Denn für eine wirklich fundierte Energiewende sind politische Entscheidungen notwendig, die zum Teil höchst unpopulär sein werden, da kostenintensive Investitionen in Bergbau und Exploration nötig sind. Solange sich die Strategien der politisch motivierten Energiewende nur auf das Verlangen nach mehr Solar- und Windenergie beschränken, ohne die Probleme der fundamentalen Bedingungen anzugehen, werden diese Strategien moderne Märchen bleiben.

Die Initiative zur Rohstoff- und Energiesicherung kommt deshalb aus langfristig planenden Ländern wie China, die auch wenig Hemmungen haben, in geopolitischen Hot Spots zu explorieren und zu investieren. Der Fokus Chinas auf die langfristige Rohstoffsicherung wurde jüngst im Africa Deal betont, in dem Präsident Xi Jinping versprach, schuldenbeladene afrikanische Länder mit fast 51 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren zu unterstützen. Als Gegenleistung winkt eine Sicherung eines gigantischen Angebots von Kupfer-, Eisenerz- und Kobaltlagerstätten.

Auch die zukunftsorientierte Industrie, allen voran die großen Tech-Giganten, die sich der kommenden Problematik bewusst sind, haben begonnen Deals einzugehen, allerdings bleiben sie dabei weitgehend auf ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen fokussiert. Der Neustart des „Three Mile Island“-Kernreaktors durch Microsoft, die Investition von Google in „Small Modular Reactors“ (SMRs), die strategischen Investitionen von Tesla in Lithium-Ton-Lagerstätten in Nevada sowie Liefervereinbarungen mit Lithiumproduzenten wie Arcadium Lithium oder auch die Investition von BMW in Jetti Resources, die verantwortungsvolle und ressourceneffiziente Kupfergewinnung im Kupferbergbau erforschen, betonen die Bedeutung der Sicherung nachhaltiger Rohstoff- und Energiequellen für diese Unternehmen.

Fokus auf die versiegenden Kupferquellen

Während Öl vorläufig der wichtigste Energieträger bleiben wird und die jährliche Nachfrage relativ stetig um etwa eine Million Barrel pro Tag steigt, befindet sich die Kupfernachfrage auf einem Pfad der Beschleunigung (Grafik 3). Dem gegenüber steht ein Defizit an neuen Minen, das jährlich wächst, denn oberflächennahe Lagerstätten mit hohen Erzgehalten gibt es nur noch wenige. Angesichts fehlender Investitionen und fehlendem Marktinteresse wird es immer offensichtlicher, dass die Minenproduktion nicht ausreichen wird, um die wachsende Nachfrage über die nächsten Jahrzehnte zu sättigen. Ein fehlendes Rohstoffangebot bei steigender Nachfrage in der Abwesenheit von Substitutionen hat in der Vergangenheit immer zu steigenden Rohstoffpreisen geführt.

Grafik 3: Entwicklung der globalen jährlichen Öl- und Kupfernachfrage über die vergangenen 100 Jahre. Rechte Seite: Kupfer in Mio. Tonnen pro Jahr. Linke Seite: Öl in Mio. Barrels pro Tag. Man beachte die konvexe Form der Kupfernachfrage, die eine Beschleunigung des jährlichen Kupferbedarfs anzeigt.

Quelle: BP Statistical Review, OPEC, EIA, Global Copper Study Group (GCSG), ERI. (* = geschätzt)

Für die Bergbauindustrie besteht daher wenig Anreiz, in neue Gigaprojekte in Südamerika oder Afrika zu investieren. Denn viele der Projekte, die zur Deckung des zukünftigen Versorgungsbedarfs zur Verfügung stehen könnten, sind mit einer oder mehreren Unsicherheiten behaftet, die Bergbaufirmen angesichts immer noch zu niedriger Rohstoffpreise zurückschrecken lassen. So liegen die großen Lagerstätten in Südamerika teils in komplexen Jurisdiktionen mit begrenzter Infrastruktur. Ein Beispiel ist das „Filo del Sol“-Projekt im Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile: BHP und Lundin Mining wollen das Projekt nach der Übernahme von Filo Mining gemeinsam entwickeln: Es befindet sich in über 5.000 Meter Höhe und fast sämtliche Infrastruktur fehlt.

Auch steigen Investitions- und Operationskosten, was Bergbauunternehmen vor risikoreichen Investitionen in geopolitischen Hot Spots zusätzlich zurückschrecken lässt. Einer der größten Kostentreiber sind dabei die fallenden Erzgehalte (Grafik 4), was dazu führt, dass die großen, kapitalintensiven Minen wie die „Chuquicamata“-Kupfermine von Codelco in Chile Skaleneffekte benötigen. Einschließlich Lizensierung und Finanzierung dauert es mittlerweile oft zwei Jahrzehnte oder länger vom ersten Bohrloch bis zur Produktion.

Grafik 4: Fallende durchschnittliche Kupfererzgehalte seit 1980 sind einer der Hauptkostentreiber in der Bergbauindustrie (linke Achse: Prozent Cu pro Tonne abgebautes Erz).

Quelle: US Geological Survey (* = Schätzungen)

Dabei ist zu betonen, dass die durchschnittlichen globalen Erzgehalte nur wegen der Inbetriebnahme einiger hochgradiger Lagerstätten in jüngster Vergangenheit nicht schneller gefallen sind. Diese Projekte sind oft unter chinesischer Kontrolle. Die „Kamoa-Kakula“-Mine, ein Joint Venture in der Demokratischen Republik Kongo zwischen Ivanhoe Mines und der chinesischen Zijin Mining, befindet sich derzeit in der Phase-3-Erweiterung; die Erzgehalte beliefen sich im Jahr 2022 auf durchschnittlich 5,54 Prozent Cu! „Miniere Musoshi Kinsenda“, eine Untertagemine, die sich ebenfalls in der Demokratischen Republik Kongo befindet und von der chinesischen Jinchuan Group betrieben wird, baut einen Erzgehalt von 4,25 Prozent Cu ab.

Bei ESG-konformen Anlegern erzeugt die Erwägung von Investitionen in diesen Ländern oft Stirnrunzeln, während die Chinesen schon längst „Boots on the ground“ haben. Auf der anderen Seite des Globus haben die großen Porphyr-Kupfer-Lagerstätten im Andengürtel deutlich geringere Erzgehalte von 0,5 Prozent oder weniger: Das Risiko für Bergbauunternehmen steigt, da bei gleichzeitiger Ignoranz des Rohstoffsektors durch Anleger auch die Finanzierungsrisiken steigen. Ohne steigende Kupferpreise werden die dringend benötigten Minen wohl nur Konzepte bleiben. Da dies aber über kurz oder lang zu drastischen Angebotsdefiziten führen wird, scheint ein neuer Bull Run für Kupfer- und andere Rohstoffaktien an die Wand geschrieben zu sein: Selten war der Einstiegspunkt für Rohstoffaktien so attraktiv, denn der Rohstoffaktiensektor liegt für die meisten Anleger immer noch außerhalb ihres Radarschirms.

Einzigartiger Einstiegspunkt in Rohstoffaktien

Die sich anbahnenden Engpässe bei Kupfer und anderen kritischen Rohstoffen bieten Investoren, die bisher den Rohstoffsektor ignorierten, attraktive Anlagemöglichkeiten. In der Erwartung höherer Rohstoffpreise wachsen die Margen der Produzenten überproportional an (sie sind „gehebelt“) und der Shareholder Return in Form von steigenden Aktienpreisen und Dividendenrenditen sowie Aktienrückkäufen nimmt zu. Trotz der sehr positiven Performance des Rohstoffaktiensektors in diesem Jahr sind wir weit entfernt von einem Bull Run. Wir leben in einer expandierenden Welt, in der wir von allem nicht genug haben. Für Investoren, die ihre Hausaufgaben machen, bietet die Attraktivität des Rohstoffsektors einen einzigartigen Einstiegspunkt.

