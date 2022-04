Joachim Nareike im Interview „Anleger suchen mehr Kontakt zu Fondsmanagern“

DAS INVESTMENT: Herr Nareike, was bedeutet der Ukraine-Krieg für Ihre Portfoliomanager?



Joachim Nareike: Natürlich beschäftigt der Ukraine-Krieg unsere Fondsmanager, sowohl mit Blick auf die Portfolios als auch auf die humanitäre Situation. Als langfristig orientierte Investoren lassen

wir uns allerdings nicht von kurzfristigen Verwerfungen verunsichern. Wir verfügen über ein breit aufgestelltes Research-Team und erfahrene Mitarbeiter, die bereits die ein oder andere Krise bewältigt haben.

Welche Vertriebstrends beobachten Sie im Jahr 2022?

Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen steigt weiter. Außerdem wenden sich immer mehr Investoren Multi-Asset-Strategien zu. Damit wollen sie Portfolios breiter aufstellen und Risiken abfedern. Auch Themenfonds rücken weiter ins Blickfeld. Zudem steigt das Interesse an Immobilien-Investments. Dieser Trend verstärkt sich schon seit Jahren und wird sicher nicht so bald abebben. Er hat uns dazu veranlasst, im vergangenen Jahr den ersten offenen Immobilienfonds Schroders

Immobilienwerte Deutschland aufzulegen.

Was haben Sie beim Thema Nachhaltigkeit bereits erreicht?

Ende des Jahres 2020 sind wir der Net-Zero-Asset-Managers-Initiative beigetreten und haben Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsaspekte in all unsere Fonds und Mandate integriert. 2019 haben wir unser Investitionsanalyse-Tool Sustainex gestartet, um ESG-Faktoren auf einer tieferen Ebene zu untersuchen. Außerdem wollen wir unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionen und die von uns verwalteten Vermögenswerte bis zum Jahr 2040 gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen am 1,5-Grad-Celsius-Ziel ausrichten. Dieses Ziel wurde von der Science Based Targets Initiative, einer Kooperation zwischen dem Carbon Disclosure Project, dem UN Global Compact, dem World Resources Institute und dem World Wide Fund for Nature, formell bestätigt. Wir sind bis heute nach verwaltetem Vermögen der größte Asset Manager, dessen Ziel von der Initiative anerkannt wurde.

Wie hat sich der Fondsvertrieb in der Corona-Krise verändert?

Natürlich war der Vertrieb in den vergangenen zwei Jahren herausfordernder, weil persönliche Kontakte zu Kunden eingeschränkt waren. Wir haben unser digitales Angebot deutlich ausgeweitet, zum Beispiel mit Webinaren, Mailings und audiovisuellen Marktkommentaren in Form von Podcasts oder Videos. Die Resonanz darauf war durchweg positiv. Wir betrachten solche Formate aber eher als Ergänzung zum persönlichen Austausch, und auch unsere Kunden wünschen sich diesen wieder vermehrt, sofern es die aktuelle Situation eben zulässt. Unabhängig von Corona wollen Kunden nicht nur Kontakt zum Vertrieb haben, sondern auch vermehrt zum Fondsmanagement. Mit unserem eigenen Portfoliomanagement-Team in Frankfurt machen wir das möglich.

Welche Anlagethemen sind aktuell besonders gefragt?

Ein wichtiges Thema ist die Energiewende. Die Notwendigkeit, das Angebot an erneuerbaren Energien auszubauen, gewinnt aktuell mit Blick auf den Ukraine-Krieg und den Inflationsdruck weiter an Relevanz. In diesem Zusammenhang ist auch der Übergang hin zu Netto-Nullemissionen wichtig. Aber auch der demografische Wandel und der Trend hin zu Urbanisierung, Digitalisierung und Automatisierung sind wichtige Themen an den Finanzmärkten. Meiner Meinung nach ändern aktuelle Marktrisiken nichts an diesen langfristigen Trends, sondern verstärken diese sogar zum Teil.

Von welchen Investments lassen Sie lieber die Finger?

Per se würde ich nicht von einem bestimmten Investment abraten, solange man Risiken ausreichend streut. Letztendlich geht es aber immer um die Risikoneigung der Investoren, und die ist bekanntlich individuell. Ich rate immer dazu, sich darüber mit Beratern austauschen.

Wie gehen Sie mit möglichen Zinserhöhungen um?

Die aktuelle Herausforderung an den Kapitalmärkten sind nicht Zinserhöhungen an sich, sondern die asymmetrische Entwicklung der Zinsen. Einige Schwellenländer und England haben bereits begonnen, ihre Zinsen anzuheben. Die US-Notenbank Federal Reserve bereitet eine Zinserhöhung vor, während die Europäische Zentralbank weiter abwartet. Experten müssen auch im Auge behalten, wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Politik der Notenbanken auswirkt. Am Ende sind immer Risikostreuung, aktives Management und ein Höchstmaß an Flexibilität wichtig, um Portfolios schnell an neue Trends anzupassen.