Headhunter Manuel Rehwald verrät, warum IT-Experten und ESG-Spezialisten so schwer zu finden sind, welche Benefits Bewerber wirklich locken und was Personaler abschreckt.

Manuel Rehwald: „Persönliche Kriterien wie Motivation, Lernbereitschaft und Team-fit wiegen erfahrungsgemäß mehr als perfekte Lebensläufe.“

DAS INVESTMENT: Herr Rehwald, für welche Stellen finden sich aktuell am schwersten Bewerber und warum?

Manuel Rehwald: Besonders herausfordernd ist die Besetzung von IT-Positionen, KYC-Experten, Regulatorik-Spezialisten sowie Fachkräften im Bereich ESG und Nachhaltigkeit. Ebenso sind sämtliche Stellen innerhalb des Front-Office wie Sales und Marketing sowie Client Service nicht einfach zu besetzen.

Gründe dafür sind beispielsweise die hohe Nachfrage bei gleichzeitig niedriger Wechselbereitschaft, die Erfordernis spezialisierter Fachkenntnisse sowie Konkurrenz durch attraktive Angebote von Konzernen und Tech-Firmen.

Mit welchen Strategien finden Sie passende Bewerber?

Rehwald: Wir rekrutieren hauptsächlich aus unserem Netzwerk mit einem Mix aus Active Sourcing und vorhandenen Kontakten sowie einem guten Empfehlungsmanagement. Mit Stellenanzeigen arbeiten wir bewusst nicht, da wir Kandidaten lieber gezielt auf Positionen ansprechen.

Wie viele formale Kriterien sollten für eine Bewerbung erfüllt sein?

Rehwald: Fachlich sind circa 70 bis 80 Prozent Passung meist ausreichend. Persönliche Kriterien wie Motivation, Lernbereitschaft und Team-fit wiegen erfahrungsgemäß mehr als perfekte Lebensläufe.

Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn Bewerber schon häufig den Job gewechselt haben?

Rehwald: Nicht zwingend. Wichtig ist vor allem das „Warum“. Häufige Wechsel mit klarer Entwicklung oder Lernkurve können positiv sein. Job-Hopping ohne erkennbaren Grund wirkt dagegen instabil.

Generationenkonflikte sind aktuell ein großes Thema. Wie können Arbeitgeber dafür sorgen, dass Mitarbeiter unterschiedlichen Alters gut zusammenarbeiten?

Rehwald: Damit die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen gelingt, kommt es vor allem auf einen offenen und respektvollen Umgang an – Vorurteile und Schubladendenken haben hier keinen Platz. Was in der Praxis hilft, ist, die Teams altersgemischt und gezielt zusammenzusetzen sowie Erfahrungs- und Wissenstransfer durch Mentoring zu fördern – und zwar in beide Richtungen.

Darüber hinaus sollte die Kommunikation und die eingesetzten Tools so gestaltet sein, dass sich alle abgeholt fühlen. Und Führungskräfte sollten für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Werte sensibilisiert werden – sei es beim Thema Karriere, Sicherheit oder Sinn im Job.

Fitnessstudio, Firmenwagen, flexible Arbeitszeiten: Welche Goodies locken Bewerber wirklich?

Rehwald: Was das angeht, zählen meiner Erfahrung nach vor allem drei Punkte:

Flexibilität hinsichtlich Zeit und Ort, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine gesunde Unternehmenskultur.

Finanzielle Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, Mobilitätsbudget oder Weiterbildung wirken dann, wenn sie zum Leben und zur Lebensphase der Zielgruppe passen.

Über Manuel Rehwald

Manuel Rehwald ist Geschäftsführer von Rehwald Associates – einer Personalberatung, die sich auf den Bereich Asset und Wealth Management spezialisiert hat.