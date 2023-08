Münchner Asset-Management-Boutique Rückkehr eines alten Bekannten - Jörg Borgers startet bei Aquantum

Jörg Borgers wird Senior Client Relationship Manager bei der Münchner Asset-Management-Boutique Aquantum. In dieser neu geschaffenen Position wird der gelernte Bankkaufmann und langjährige Single-Family-Officer sich auf die Pflege und den Ausbau der Kundenbeziehungen konzentrieren.

Die Münchner Asset-Management-Boutique Aquantum machte in den vergangenen Jahren mit einem Fonds auf sich aufmerksam, der mit Optionen speziell auf den Werterhalt in allen Marktphasen ausgerichtet ist. Der Aquantum Active Range (DE000A2QSF49) wurde im Juni 2021 aufgelegt und ist damit vergleichsweise jung. Die Performance seit Auflage liegt bei rund 18 Prozent. Die Assets der von Aquantum verwalteten Active-Range-Strategie umfassen laut eigenen Angaben rund 390 Millionen Euro. Borgers soll nun unter anderem die Vermarktung der AAR-Optionsstrategie als Teil des Aquantum-Teams vorantreiben.

Borgers und Aquantum kennen sich bereits aus der Vergangenheit. So brachte er 2021 den Optionsmanager Maik Kaminski zu Aquantum und begleitete die Einführung der AAR-Strategie.

Über Jörg Borgers

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete Borgers 1997 als Wertpapierspezialist bei der Commerzbank in Essen, bevor er nach drei Jahren im Jahr 2000 zum Single Family Office Extorel in München als Portfoliomanager wechselte. 2007 ging er als Portfoliomanager zur Brose Trust, im Anschluss folgte ein Wechsel nach Frankfurt zur von der Heydt & Co.

In den letzten Jahren war er sowohl als Berater für Investmentboutiquen als auch als Family-Office-Consultant durch seine eigene Firma Relevo Family Office Investments aktiv.