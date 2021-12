Nachdem die EZB schon viel Pulver verschossen hat, sieht sich Deutschland verstärkt Forderungen ausgesetzt, die lahmende Wirtschaft mit einem Konjunkturpaket anzuschieben. Wir zeigen, dass viel gegen ein kurzfristig angelegtes Konjunkturprogramm spricht. Stattdessen sollte der Staat seine Investitionen in die darbende öffentliche Infrastruktur systematisch über mehrere Jahre hinweg hochfahren, um den deutschen Unternehmen und ihren Beschäftigten wieder bessere Rahmenbedingungen zu bieten.

Die Konjunktur lahmt,...

Die Wirtschaft in der Eurozone hat deutlich an Fahrt verloren - besonders in der exportorientierten Industrie. So ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf den niedrigsten Wert seit 2012 gefallen (siehe Grafik). Das Dienstleistungsgewerbe hält sich zwar besser, hat aber zuletzt auch Federn lassen müssen. Entsprechend werden Rufe nach wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen lauter.

... aber die Geldpolitiker werden müde