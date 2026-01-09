Wenn Jörg Meyer am frühen Abend das Licht im Le Lion dimmt, ist das keine Geste, sondern eine Entscheidung. Ist die Bar etwas zu hell, kippt die Stimmung. Zu laut, zu warm, zu unruhig – das merkt er sofort. „Das sind Kleinigkeiten, aber sie machen den Unterschied“, sagt er. Licht, Lautstärke, Temperatur – das sind die Parameter seines Geschäfts. Was nach Routine klingt, ist für ihn der erste Stresstest. „Wenn die Basics nicht stimmen, funktioniert die ganze Choreografie nicht.“

Jede Entscheidung, jeder Handgriff ist Teil einer Dramaturgie, die sich Nacht für Nacht wiederholt und doch nie gleich ist. Präzision ist die Voraussetzung für das, was sich nicht planen lässt – den guten Abend. Den Moment, in dem alles stimmt.

Der grüne Bestseller

Meyer, Mitte der 1970er geboren, aufgewachsen in einem niedersächsischen Landgasthof, zieht es früh nach Hamburg, wo er eine Ausbildung als Kellner im Grand Elysée macht. Dort lernt er, was Service bedeutet – und dass Erfolg in der Gastronomie oft mit Stimmung beginnt. „Die Bar war die einzige Abteilung mit guter Laune“, erinnert er sich. „Die haben durch das Trinkgeld alle mehr verdient als der Direktor, aber wichtiger war das Miteinander.“

Heute trägt der 50-Jährige bevorzugt Anzüge und denkt Service konsequent vom Gast her. „Eine Bar funktioniert anders als ein Restaurant“, erklärt er. „Du hast Leute für 90 Minuten, vielleicht zwei Stunden. Die meisten trinken in der Zeit zwei Drinks.“ Das ergibt nüchtern betrachtet – und nüchtern ist ja eher nicht so das Metier des Le Lion – drei Schichten pro Abend: Aperitif, Post-Dinner-Drink und die nächtliche Eskalation. Dazwischen liegt sein eigentliches Handwerk: den Rhythmus des Abends zu steuern, ohne dass es jemand merkt. Wenn jede Phase funktioniert, läuft der Laden.

Mit 23 wird Meyer Teilhaber im Hamburger Restaurant Atlas. Nach einigen Experimenten kommt 2007 der große Wurf: Das Le Lion – Bar de Paris öffnet, nur wenige Schritte vom Hamburger Rathaus entfernt. Gedämpftes Licht. Klingel an der Tür. Löwenstatue hinter dem Tresen. Klassische Cocktails, gut gekühlter Champagner – und ein Gefühl von Entschleunigung inklusive.

Der Gin Basil Smash brachte Hamburg auf internationale Barkarten | Bildquelle: PhilippTrochim

Anfangs läuft es zäh. Bis 2008 der Drink kommt, der alles verändert: der Gin Basil Smash. Die Mischung aus Gin, Zitronensaft, Zucker und Basilikum wird hellgrün, kräuterig und instagrammable, bevor es das Netzwerk gibt. Der Rest ist Barkultur.

Heute gehen allein im Le Lion rund 25.000 Gläser davon pro Jahr über den Tresen. Und aus aller Welt bekommt Meyer Fotos von Gästen, wenn sie irgendwo einen Gin Basil Smash bestellen – egal ob in London, Tokio oder auf Hawaii. 2024 nimmt die International Bartenders Association den Gin Basil Smash offiziell in ihre Liste auf. Der Ritterschlag für einen Bartender.

„Man muss manchmal einfach machen“, sagt Meyer. „Ich bin so ein Typ: lieber starten, ausprobieren, anpassen – statt ewig zu warten.“ Kürzlich verschickt er einen Newsletter für Samstagnachmittags-Drinks im Pine Room, dem zweiten Tresen im Obergeschoss. Binnen 24 Stunden war fast alles ausgebucht. „Vier Wochen hintereinander 2.000 Euro in ein paar Stunden – das wären fast 100.000 im Jahr“, rechnet er vor. „Für eine kleine Bar ist das viel.“

Die unsichtbare Eleganz

Für das, was andere Gastfreundschaft nennen, hat Meyer ein anderes Wort: „unbemerkte Aufmerksamkeit“. Nicht aufspielen, nicht erklären. Nur den richtigen Moment setzen. Wenn er um 22 Uhr die Tür öffnet, sagt er zu den Wartenden mit einem Lachen: „Wo wart ihr so lange? Wir haben auf euch gewartet.“ Die Gäste sind kurz irritiert, schmunzeln – und fühlen sich willkommen. „Wenn du sitzt, hast du schon dreimal gelächelt“, sagt er. So bricht er mit Humor die Erwartung.

Das kommt an: 2008 wird das Le Lion zur „Best New Cocktail Bar“ gekürt, seither taucht es regelmäßig in Bestenlisten auf. 2021 wird Meyer von Falstaff als „Bartender des Jahres“ geehrt.

Sitzgruppen im Le Lion | Bildquelle: Philipp Trochim

Doch Meyer ist nicht nur Gastgeber. Er ist Unternehmer und berät auch Hotels und Unternehmen beim Aufbau von Barkonzepten. Er denkt Räume wie ein Ingenieur: Wo steht die Spüle? Wie viele Meter läuft ein Barkeeper pro Stunde? Wie lange dauert ein Drink? Für Meyer sind das die wichtigen Designfragen. „Der Erfolg einer Bar entsteht nicht am Abend – er wird am Reißbrett entschieden.“

Mit der Boilerman Bar entwickelte er ein skalierbares Konzept: Highballs im gefrorenen Glas, präzise gemixt, schnell serviert. Die Bar im Hamburger Stadtteil Eppendorf ist mittlerweile geschlossen, die Idee aber lebt in den 25hours-Hotels in München, Köln oder Zürich weiter – wiederholbar und rentabel.

„Highballs funktionieren, weil sie schnell sind, aber keine Abstriche bei der Qualität machen“, sagt Meyer. Seine Formel: Was funktioniert, muss einfach sein. Was einfach ist, lässt sich wiederholen. Und was sich wiederholen lässt, kann wachsen.

Autokratie am Abend

Neben dem Tresen betreibt Meyer ein kleines Medien-Imperium – Youtube, Podcast, Newsletter. Darin analysiert er die Ökonomie des Ausgehens: wie man den optimalen Gastumsatz berechnet, welche Plätze an der Bar am profitabelsten sind, warum Reservierungen betriebswirtschaftlich oft Unsinn sind. Die Nacht, zerlegt in Kennzahlen. Transparenz – auch das ist Teil seines Systems.

Konkurrenz interessiert ihn kaum. Er glaubt an Koexistenz. „Unsere größten Konkurrenten sind nicht andere Bars, sondern die Playstation 5“, sagt er in einem Podcast mit der „Zeit“. Sein Ziel ist es, Menschen wieder ins Gespräch zu bringen – raus aus der Wohnung, rein ins Leben.

In seiner eigenen Bar gelten klare Regeln: kein Alkohol im Dienst, keine falsche Romantik. „Ich liebe die Nacht, aber das ist Arbeit. Wer das nicht versteht, hält hier nicht durch.“ Ordnung ist für ihn kein Widerspruch zur Freiheit. Elf Seiten umfasst ein Arbeitsvertrag im Le Lion – viele Gastronomen begnügen sich mit einer. „Manche sind davon irritiert“, sagt Meyer. „Aber wenn alle wissen, was gilt, können sie sich entspannen.“

Jörg Meyer, 50 Jahre, ist Inhaber des Le Lion – Bar de Paris in Hamburg und Erfinder des Gin Basil Smash. Aufgewachsen in einem Landgasthof, wurde er mit 23 Teilhaber im Restaurant Atlas. Seit 2007 betreibt er das Le Lion. Er hat Hotelbar-Konzepte für 25hours und andere Ketten entwickelt und berät Unternehmen in Gastronomie- und Spirituosenfragen.| Bildquelle: Philipp Trochim

Wenn die Nacht läuft, duldet er keine Debatte. „Autokratie am Abend“, nennt er das – halb im Ernst, halb mit Augenzwinkern. Entscheidungen müssen sitzen, der Rest kann warten bis zum nächsten Tag, wenn wieder Ruhe herrscht. Dann wird gesprochen, ohne Eitelkeit. Meetings hält er für Zeitverschwendung, E-Mails für effizient. „Das Meeting hätte eine Mail sein können – bei uns ist das Programm.“

Auch für Gäste gilt Struktur. Keine großen Gruppen, keine Vermietungen. Lieber Dreier- oder Vierer-Tische, kurze Gespräche, spontane Begegnungen. „Da passieren die besten Dinge, wenn sich zwei Tische plötzlich mischen. Neue Gesichter, kurze Gespräche. Ich finde es toll, so eine Plattform zu schaffen.“

Das Ergebnis ist eine Bar, die ständig in Bewegung ist. Menschen kommen, trinken, ziehen weiter. Präzise gesteuerte Fluktuation. Eine Atmosphäre, die fesselt, ohne festzuhalten.

Dry Martini lieber mit Zeste oder Olive? Im Le Lion hat der Gast die Wahl - und einen stets perfekt gekühlten Drink | Bildquelle: Philipp Trochim

Kultivierter Kontrollverlust

Auch Meyer selbst liebt diese Bewegung – das Unterwegssein, neue Bars zu entdecken, alte wiederzusehen. Trinken ist für ihn kein Ritual des Rauschs, sondern der Begegnung. Zu Hause öffnet er selten eine Flasche. „Vielleicht zehn Tage im Jahr“, sagt er. Sein Rausch ist das Miteinander. „Intoxication as a Service“ nennt er das scherzhaft – die kultivierte Form des Kontrollverlusts. Alkohol, sagt er, sei ein Nervengift. „Aber wir richten ihn besonders schön an.“

Eine Bar, davon ist er überzeugt, sei der eleganteste Ort, um kurz die Kontrolle zu verlieren.

Vielleicht ist das das Geheimnis seines Erfolgs: Er weiß, dass man Kontrolle nur loslassen kann, wenn man sie zuvor besessen hat. Das Le Lion ist dafür sein Beweis – ein Ort, an dem Präzision und Leichtigkeit denselben Rhythmus teilen.

Wer verstehen will, wie das geht: klingeln, eintreten, hinsetzen. Der Rest erklärt sich im Glas.

Der Gin Basil Smash – Anatomie eines Welterfolgs

Um den perfekten Gin Basil Smash zuzubereiten, braucht man 60 ml Gin, 30 ml Zitronensaft, 20 ml Zucker und eine Handvoll Basilikum. Nicht nur die Blätter, auch die Stiele. Alles kräftig auf Eis shaken, in ein Glas mit Eiswürfeln abseihen und mit einem Basilikumblatt servieren. Fertig ist der wohl berühmteste deutsche Cocktail der vergangenen 20 Jahre.



Pro-Tipp: Eiswürfel nicht zu klein, sonst verwässert der Drink zu schnell.