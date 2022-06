Redaktion 28.06.2022 in News

Nachfolge-Berater klärt auf Vererben oder doch lieber verschenken?

Wie wirkt sich die Inflation auf das Erbe aus? Wie verschenke ich meine Immobilie richtig? Und wie läuft Erben eigentlich in einer Patchwork-Familie? Das und mehr erklärt Jörg Plesse in der neuen Folge von „Think. Or Sink“, dem Investment-Talk mit Peter Ehlers.