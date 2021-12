Jörg Stotz, Hansainvest „Der Fonds ist Gewinner zahlreicher Regulierungsvorhaben“

Direkt betrifft diese Richtlinie uns als Kapitalverwaltungsgesellschaft für unsere Hauptdienstleistung in der Verwaltung von Investmentvermögen nicht. Aber sie hat natürlich mittelbar über unsere Kunden Auswirkungen auf uns.Betroffen sind insbesondere Vermögensverwalter durch Vorgaben bei Zielmarktbestimmung, Product Governance und Client Governance. Da wir als Service-KVG Fondshüllen zur Verfügung stellen und rechtlich gesehen als Produktgeber auftreten, werden wir bei der Zielmarktbestimmung einbezogen. Entsprechend müssen wir jedes Produkt bestimmen und überlegen, für welchen Kundentypen ein Investment sinnvoll ist.Unterstützung dafür holen wir uns beim BVI, der Arbeitsgruppen eingesetzt hat, sowie im Austausch mit unserem Netzwerk, um überhaupt einmal auszuarbeiten, wie – um beim Beispiel zu bleiben – eine Zielmarktbestimmung auszusehen hat. Wichtig aus Sicht der Branche ist, in der Praxis der Umsetzung von Mifid II gewisse Standardisierungen zu finden.Der Aufwand, die Zielmärkte zu bestimmen und diese mit dem richtigen Kundenbedürfnis in Einklang zu bringen, muss am Ende beherrschbar sein. Letztendlich handelt es sich aber lediglich um eine Interpretations- und Administrationsaufgabe. Das wird die Finanzbranche hinbekommen.Ein viel größeres Thema ist durch Mifid II die Frage, welche Vergütungsmodelle im Rahmen der Anlageberatung künftig noch möglich sein werden. Im Gesetzgebungsverfahren stand immerhin im Raum, Provisionszahlungen faktisch komplett abzuschaffen. Gerade für uns Deutsche, die wir stark auf Vertriebszuwendungen wie Vertriebsfolgeprovisionen in der Finanzbranche ausgerichtet sind, hätte das die Geschäftsmodelle von vielen Produktgebern, Vermögensverwaltern und auch im Private Banking in Frage gestellt. Das kommt nun nicht in dieser Form.Stattdessen wird künftig zwischen unabhängiger und abhängiger Anlageberatung unterschieden. Während bei erster überhaupt keine Provisionen mehr zulässig sind, darf der abhängige Anlageberater nur dann Zuwendungen annehmen oder gewähren, sofern eine Qualitätsverbesserung der Dienstleistung für den Anleger besteht.