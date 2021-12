Jörg Wesel ist Leiter Finanzplanung und Akademie Plansecur mit neuem Bildungschef

Jörg Wesel hat bei der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur die Leitung des Bereichs „Finanzplanung und Akademie“ übernommen. In der neu geschaffenen Position verantwortet der gelernte Bankkaufmann und Bankbetriebswirt das Produktmanagement für Versicherungen und Investmentfonds sowie den Vertriebs- und Kundenservice. Auch die Aus- und Weiterbildung der Beraterinnen und Berater fällt in Wesels Zuständigkeit, der über mehrere Qualifikationen als Trainer verfügt.

Von 2008 bis 2015 war der 43 Jahre alte Finanzfachmann freiberuflich als Coach für Beratungs- und Vertriebsthemen für Banken und Sparkassen tätig. Zuvor war er schon einmal bei der Plansecur: von 2002 an erst als Finanzberater im Raum Dortmund, später als Leiter der Plansecur-Akademie am Firmensitz in Kassel.

Mit der Besetzung dieser Bereichsleitung hat die Plansecur die Neustrukturierung ihrer Servicezentrale abgeschlossen.