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Jörn Quitzau wird Chefvolkswirt bei der Bergos Privatbank

Kommt von Berenberg Jörn Quitzau wird Chefvolkswirt bei der Bergos Privatbank

Nach mehr als 16 Jahren bei Berenberg verlässt Jörn Quitzau die Privatbank. Zum 1. April 2024 tritt der Hamburger den Posten als Chefvolkswirt bei der Schweizer Privatbank Bergos an, die vor einigen Jahren noch eine Berenberg-Tochter war.

Jörn Quitzau wird neuer Chefvolkswirt bei der Schweizer Privatbank Bergos.
Jörn Quitzau wird neuer Chefvolkswirt bei der Schweizer Privatbank Bergos. | Bildquelle: Bergos
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Die Schweizer Privatbank Bergos ernennt zum 1. April Jörn Quitzau zum Chefvolkswirt (Chief Economist). Die Position wurde für den Diplom-Volkswirt neu geschaffen. Quitzau wird eine wichtige Rolle im Investmentkomitee der Privatbank einnehmen. Auch die Analyse langfristiger wirtschaftlicher Trends wird in seinem Verantwortungsbereich liegen.

Quitzau kennt das Zürcher Bankhaus bereits von seinem bisherigen Arbeitgeber: Seit 2007 ist er für Wirtschaftstrends bei der Hamburger Privatbank Berenberg verantwortlich, die ehemalige Mutter der unabhängigen Schweizer Privatbank. 2018 verkaufte die Bank die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an eine Aktionärsgruppe um den ehemaligen Berenberg-Gesellschafter Claus-Günther Budelmann, die ab Januar 2021 auch die restlichen Anteile übernahm.

Vor seinem Wechsel zu Berenberg war Quitzau Hamburger sechs Jahre bei der Deutschen Bank in Frankfurt im Team des damaligen Chefvolkswirts Norbert Walter tätig. „Seine wertvolle volkswirtschaftliche Expertise wird unser Haus in einem Moment des Wachstums bedeutend stärken. Zudem zeichnet ihn seine Fähigkeit aus, komplexe ökonomische Sachverhalte in einfacher, verständlicher Sprache zu formulieren und zu erklären“, sagt Till Christian Budelmann, Investmentchef und Mitglied der Geschäftsleitung von Bergos.

„Bei Bergos sehe ich genau die Unternehmenskultur, die ich selbst 50 sehr mag: Menschlichkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen gepaart mit frischem Unternehmergeist. Eine einzigartig aufgestellte schweizerische Privatbank, die international denkt und agiert – eine ideale berufliche Heimat für mich“, sagt Quitzau über sein neues Engagement. 

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