Jörn Stobbe ist neuer Vorsitzender des RICS Europe Boards

Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hat Jörn Stobbe zum neuen Vorsitzenden des RICS Europe Boards ernannt. Stobbe hat am 24. Oktober im Rahmen der Vorstandssitzung das dreijährige Amt übernommen. Er folgt auf Robert Mayhew, dem RICS-Vizepräsidenten weltweit und Direktor bei Colliers International in Russland.Stobbe ist Mitglied der Geschäftsführung von Rreef Management in Frankfurt am Main. Im September dieses Jahres trat er als Direktor für Vermögensverwaltung und Transaktionen im deutschsprachigen Raum in das Führungsgremium der Deutschen Asset & Wealth Management für das Immobilienfondsgeschäft ein. Zuvor war der Rechtsanwalt seit 2003 Partner der Anwaltssozietät Clifford Chance. Von 2009 bis 2013 hatte er den Vorstandsvorsitz der RICS Deutschland inne. Er gehört zudem dem Vorstand der ICG Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft an.