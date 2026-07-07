Pimco holt Johanna Göckel für den Vertrieb aktiver ETFs
Johanna Göckel ist seit dem 1. Juli 2026 ETF Account Managerin für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa bei Pimco. In dieser Funktion verantwortet sie den Vertrieb der aktiven Ucits-ETFs des Vermögensverwalters an Vertriebspartner in der Region. Zu ihren Aufgaben gehören die Ansprache neuer Vertriebspartner, die Betreuung bestehender Geschäftsbeziehungen sowie die Entwicklung von Anlagelösungen.
Göckel kommt von der DWS Group. Dort arbeitete sie zuletzt als Senior Xtrackers Sales Specialist und verantwortete das Key Account Management für digitale Vertriebskanäle in Deutschland. Zudem war sie an der digitalen Vertriebsstrategie für die Region EMEA beteiligt.
Ihre Laufbahn hatte sie bei J.P. Morgan Asset Management im Fondsvertrieb begonnen. Göckel hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance von der Goethe-Universität Frankfurt.