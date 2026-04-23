Johanna Göckel ist bei Xtrackers für den Vertrieb über digitale Kanäle zuständig. Ein Gespräch über Neobroker – und die Folgen des Altersvorsorge-Depots für die Branche.

Johanna Göckel: „Das neue Depot wird viele Menschen an den Kapitalmarkt bringen, die bisher noch nie dort investiert haben.“

„Für uns gilt: Ein aktiver ETF hat immer einen Index als Ausgangspunkt“

DAS INVESTMENT: Frau Göckel, Sie kümmern sich bei Xtrackers um den Vertrieb über digitale Kanäle. Was genau bedeutet das?

Johanna Göckel: Mein Aufgabenbereich ist im Xtrackers-Vertriebsteam angesiedelt, mit dem Schwerpunkt auf digitalen Plattformen. Also überall dort, wo Privatanleger ETFs selbst handeln – ohne Beratung. Der wichtigste Kanal sind Online-Broker und Neobroker, Robo-Advisor zählen wir ebenfalls dazu. Das stärkere Wachstum sehen wir aber klar auf der Online-Broker-Seite. Xtrackers hat inzwischen 43 solcher Partnerschaften mit digitalen Plattformen. 24 davon entfallen auf Deutschland und Österreich, 19 auf den Rest Europas.

Wie entstehen solche Partnerschaften – und wie unterscheidet sich die Ansprache gegenüber einem klassischen Vermögensverwalter?

Göckel: Die Ansprechpartner auf Plattformseite kommen meist aus dem Produkt- oder Business-Development-Team. Manchmal kommen sie auf uns zu, manchmal wir auf sie. Als ich vor sieben Jahren mit dem Team angefangen habe, gab es noch deutlich weniger Partnerschaften. Damals hat ein ETF-Sparplan je Ausführung noch ein bis zwei Euro gekostet. Die Idee war damals: Wenn wir diese Transaktionskosten übernehmen, ist das für den Broker kostenneutral – er bekommt das Geld entweder vom Endkunden oder eben von uns. Und für den Privatanleger wird der Sparplan günstiger. So kommen die Gespräche zustande. Inzwischen sind Nullkosten beim Sparplan der Marktstandard.

Wichtig ist dabei: Diese Partnerschaften sind immer auf neues Geschäft ausgerichtet. ETF-Sparpläne sind aus unserer Sicht Gelder, die Privatanleger langfristig anlegen – nicht zum kurzfristigen Handeln. Das fällt unter das Zuwendungsregime, das heißt, für den Endkunden muss eine nachweisbare Qualitätsverbesserung entstehen. Die ergibt sich in der Regel durch den günstigeren Transaktionspreis.

Rechnet sich das Modell für Xtrackers?

Göckel: Ja. Bei Sparplänen, die wir bezuschussen, amortisiert sich die Kostenübernahme in der Regel innerhalb weniger Monate bis spätestens zwei Jahre. Der durchschnittliche Sparplan läuft länger als fünf Jahre – das rechnet sich also. Wir haben da gute Erfahrungswerte.

Ist es heute noch schwer, mit einem Produkt bei einem Neobroker gelistet zu werden?

Göckel: Die Frage stellt sich kaum noch so. Einige Anbieter hatten anfangs die Idee, ihr Angebot auf 300 ETFs zu beschränken statt die rund 3.000 zu listen, die es im Markt gibt. Das Problem: Wer eine reduzierte Auswahl hat, landet in Online-Rankings automatisch weiter hinten. Also hat sich der Anspruch der Plattformen durchgesetzt, möglichst alle ETFs darzustellen.

Die eigentliche Frage ist heute nicht mehr ob, sondern wie – und wie sichtbar wir sind. Denn neben unseren Produkten gibt es noch 20 andere Anbieter. Und mit dem Buchstaben X sind wir in alphabetischen Sortierungen naturgemäß immer weiter hinten. Deshalb sind wir an Modellen interessiert, bei denen wir als bevorzugter Partner sichtbarer werden.

Was sind das für Modelle?

Göckel: Auf vielen Plattformen gibt es zum Beispiel ausgewiesene Premium-Partner. Wenn jemand nach Europa-ETFs sucht, sieht er bevorzugt Produkte von drei oder fünf ausgewählten Anbietern. Das darf natürlich nie in Richtung Anlageberatung gehen – aber es hilft, in der schieren Fülle des Angebots wahrgenommen zu werden. Daneben setzen wir auf edukativen Content: Erklärvideos, Webinare, Marktkommentare – direkt auf den Plattformen unserer Partner platziert.

Ein anderes Modell sind Partnerschafts-ETFs, also Produkte, die wir gemeinsam mit einer Plattform auflegen und die den Namen des Partners im Produktnamen tragen. Das haben wir beispielsweise mit Scalable Capital gemacht. Der Effekt: Kunden, die nach dem Scalable-ETF suchen, finden ihn sofort. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr hat das Produkt sehr viel Kapital eingesammelt.

Welche technischen Voraussetzungen braucht es, damit ein neues ETF handelbar ist?

Göckel: Der Ausgangspunkt ist das Basisinformationsblatt – auf EU-Ebene als PRIIPS-KID bekannt. Das muss für jedes Produkt vorliegen und enthält vorgeschriebene Kennzahlen. Dieses Dokument ist bei jedem Online-Broker hinterlegt, bevor ein Anleger das Produkt kaufen kann.

Dazu kommen Datenvermittler wie WM-Daten oder Fundinfo, über die wir unsere Produktdaten einpflegen. Von dort beziehen die Broker ihre Daten. Dann das Listing an den Börsen: Unser Primärlisting im deutschen Markt läuft über Xetra. Neobroker nutzen häufig lokale Börsen, Scalable beispielsweise die eigens gegründete European Investor Exchange, Trade Republic arbeitet mit Lang & Schwarz. Diese lokalen Börsen übernehmen neue Produkte von Xetra in der Regel automatisch. Der Prozess ist weitgehend automatisiert, läuft zunehmend über Schnittstellen.

Wo liegen die größten Herausforderungen in Ihrem Bereich?

Göckel: Ein dauerhaftes Thema ist die Finanzbildung. Deutschland hat da noch viel Nachholbedarf. Wir versuchen, über unsere Partnerschaften aktiv Wissen zu verbreiten.

Die zweite Herausforderung ist die schiere Produktvielfalt. Wer sich zum ersten Mal mit ETFs beschäftigt und die Liste bei einem Online-Broker öffnet, sieht hunderte Produkte mit ähnlichen Namen. Das überfordert viele. Deshalb spielen einfache Produktnamen eine so große Rolle: MSCI World kennen viele. Aber auch ein Name wie „Artificial Intelligence und Big Data“ reicht aus, damit Privatanleger ein Produkt verstehen und kaufen – ohne dass ein Index-Name im Titel stehen muss.

Das Altersvorsorge-Depot kommt – wie groß ist das Thema für Sie?

Göckel: Das ist die bedeutendste Entwicklung, die wir gerade sehen. Das neue Depot wird viele Menschen an den Kapitalmarkt bringen, die bisher noch nie dort investiert haben. Wer noch keine Erfahrung hat, braucht eine übersichtliche Lösung. Wir gehen davon aus, dass sich das Produktangebot – neben der Standard-Lösung, die vom Staat kommt, wird es auch weiter privatwirtschaftliche Lösungen geben – im Altersvorsorge-Depot auf wenige, bewährte ETFs konzentrieren wird: MSCI World, Schwellenländer, Dax, Themen-ETFs wie Künstliche Intelligenz. Auch unser Welt-ETF ohne US-Werte wird gerade stark nachgefragt, ebenso ein Geldmarkt-ETF, der mit einem kleinen Abschlag den EZB-Einlagenzins abbildet.

Für die Plattformen wird das ebenfalls relevant: Wer unerfahrene Anleger gewinnen will, hat ein Interesse daran, klare, eigenmarkierte Produkte anzubieten. Das spricht wieder für das Partnerschafts-ETF-Modell.

Wie sieht es mit aktiven ETFs aus – spielen die im digitalen Vertrieb eine Rolle?

Göckel: Aktive ETFs sind auf den Plattformen handelbar, genauso wie unsere passiven Produkte. Aber die Nachfrage ist bisher gering. Das liegt daran, dass viele Privatanleger ETFs als passive, transparente Produkte kennengelernt haben. Den Mehrwert eines aktiv gemanagten ETFs muss man erst erklären. Bei quantitativen Strategien ist das besonders schwer – die sind für viele zu abstrakt.

Anders sieht es bei thematischen oder personengebundenen Strategien aus. Ein gutes Beispiel ist der Portfolio-ETF, den wir gemeinsam mit Andreas Beck anbieten. Der ist inzwischen mehr als 17 Jahre alt und war eigentlich schon immer ein aktiver ETF – auch wenn das damals weniger im Vordergrund stand. Solche Strategien haben das Potenzial, besser angenommen zu werden als rein quantitative Ansätze. Aber es ist ein Prozess.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Göckel: Einen klassischen Arbeitstag gibt es kaum. Wir beobachten kontinuierlich, wie sich Zu- und Abflüsse bei unseren 43 Partnerschaften entwickeln, welche Produkte auf der Sparplan-Seite zulegen und wo es Anknüpfungspunkte für edukativen Content gibt. Wir arbeiten eng mit dem Produktteam zusammen – letztes Jahr haben wir zum Beispiel kurzfristig einen Defense-ETF aufgelegt, weil wir das Thema im Angebot nicht hatten. Und wir unterstützen Kollegen aus anderen europäischen Märkten, weil viele Länder beim Sparplan-Thema noch nicht so weit sind wie Deutschland.

Das ist übrigens tatsächlich bemerkenswert: Deutschland ist hier europäischer Vorreiter. Wir schätzen die Zahl der ETF-Sparpläne auf rund zehn Millionen. Und mit dem Altersvorsorge-Depot dürfte da noch einiges kommen.