Johannes B. Kerner gründet Investmentklub

100.000 Euro hat jeder der vier beigesteuert; vier bis fünf Investments in Unternehmen aus der Marketingbranche planen die vier Medienmenschen mit ihrer „Buddy-Nummer“ (Branchendienst „Horizont“) in den kommenden drei Jahren.Erstes Investment ist der auf Athleten- und Promi-Vermarktung spezialisierte Hamburger Dienstleister People Brand Management (PBM). PBM betreut unter anderem Felix Magath, Arthur Abraham, Miroslav Klose, Ralf Möller und Veronica Ferres.75 Prozent halten die vier Investoren an dem kleinen Unternehmen seit kurzem, PBM-Chef und Co-Gründer Sven Müller hält die restlichen 25 Prozent. PBM-Mitgründer Sportfive und die Wölbern Group, der bislang ein Drittel an dem Unternehmen gehörte, haben sich komplett aus PBM zurückgezogen.