Johannes Führ 20.12.2012 Lesedauer: 1 Minute

Johannes Führ: „Die Überversorgung mit Informationen ist ein Problem“

Früher mangelte es an Informationen, heute eher an einem Filter für dieselben. Zudem rauben viele Informationen viel Zeit. Zeit, so Johannes Führ von der Johannes Führ Asset Management, die zum Nachdenken fehlt. Denn viele Finanzmechanismen ließen sich eigentlich einfach erklären