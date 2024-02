In einer überraschenden Entscheidung hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft Acatis das Fondsmanagement ihres Flaggschiff-Produktes, des 7,8 Milliarden Euro schweren Mischfonds Acatis Value Event, neu besetzt. Wie am Montag bekannt wurde, wurde das bisherige Fondsmanager-Duo Uwe Rathausky und Henrik Muhle mitsamt ihrer Firma Gané abgesetzt und durch Johannes Hesche ersetzt. Hesche steht künftig zusammen mit Acatis-Gründer Hendrik Leber an der Spitze des Fonds.



8,9 Prozent durchschnittliche Performance – kann Hesche da anknüpfen? Hesche und Leber übernehmen ein Schwergewicht der deutschen Mischfonds-Welt. Der Acatis Value Event Fonds wurde am 15.12.2008 aufgelegt und hat seitdem eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Er erhielt in den letzten zehn Jahren durchgehend gute Ratings von Scope und gehört mit der Höchstnote A aktuell zu den bestbewerteten flexiblen globalen Mischfonds.



Seit Auflage erzielte er eine durchschnittliche Jahresperformance von 8,9 Prozent...