Johannes Hirsch über künstliche Intelligenz „Man hört nichts von ihnen, aber die Großen sind dran“

Die künstliche Intelligenz rückt unaufhaltsam in den Alltag der Menschen vor, konstatiert DER-FONDS-Kolumnist Johannes Hirsch in seiner aktuellen Video-Kolumne. Das gelte auch für das Thema Geldanlage. Bei allen Umwälzungen in der Branche sieht er jedoch mindestens einen Bereich, in dem der Mensch definitiv nicht überflüssig werden wird.