Johannes Neder Versicherungsmakler-Genossenschaft verjüngt den Vorstand

Deutschlands größter genossenschaftlich organisierter Verbund für Versicherungsmakler erweitert den Vorstand: Johannes Neder wird ab März neues Mitglied des Gremiums. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als selbständiger Versicherungsmakler gesammelt.

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Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema hat mit Johannes Neder ein weiteres Vorstandsmitglied bestellt, der sein Amt im März antreten wird. Der 40-Jährige betreibt mit 13 Mitarbeitern die Firma Dr. Neder Finanz- & Versicherungsmakler im oberfränkischen Ort Steinberg, die schwerpunktmäßig mittelständische Gewerbekunden zu den Themen Versicherungen, Finanzen und Risikomanagement berät.

Bereits seit Oktober 2020 ist Neder Mitglied des Vema-Aufsichtsrats. „In dieser Zeit konnte er tieferen Einblick in die internen Prozesse und die Geschäftsleitung unserer Genossenschaft gewinnen“, heißt es aktuell von dem 1997 gegründeten Unternehmen. Neders Aufsichtsratsmandat endet demnach im Februar, sein Nachfolger in dieser Funktion soll auf der nächsten Generalversammlung im Juni gewählt werden.

Vema-Vorstandsmitglieder: Hermann Hübner (Vorsitzender, l.), Andreas Brunner © VEMA eG

„Er genießt das vollste Vertrauen des Vorstandes und Aufsichtsrates“, heißt es von der Vema weiter. „Beide Organe sind davon überzeugt, dass er die notwendigen Impulse für ein weiteres solides Wachstum der Vema setzt und eine wertvolle Ergänzung im Vorstand darstellen wird.“ Zunächst übernimmt Neder das Ressort Produktmanagement / Marketing vom Vema-Vorstandsvorsitzenden Hermann Hübner. Zuständiger Abteilungsleiter bleibt Markus Gollwitzer.

„Weitere Ressorts sollen voraussichtlich im zweiten Halbjahr folgen“, kündigt die Vema an. Deren Gründungsmitglied Hübner verantwortet derzeit die Bereiche Verwaltung, Finanzen, IT, Recht und Zertifizierung. Sein Stellvertreter im Amt des Vorstandsvorsitzenden, Andreas Brunner, ist zuständig für die Vema-Akademie, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchsförderung. Daneben führen alle drei Vorstandsmitglieder weiterhin ihren eigenen Maklerbetrieb.

„Durch das starke Wachstum der Vema und der von ihr angebotenen Dienste und Produktlösungen, war eine Entlastung des Vorstandsvorsitzenden Hermann Hübner am Hauptsitz Heinersreuth wichtig und erforderlich“, begründet die Vema die aktuelle Vorstandserweiterung. „Die wichtigste Voraussetzung auch für den dritten Vorstandsposten war und ist ausreichende Erfahrung im Maklergeschäft, damit weiterhin praxisrelevant agiert wird.“