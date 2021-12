John Carey: „Facebook ist überbewertet, zeitraubend und töricht“

Weil ich schon als Zehnjähriger sehr gut in Mathematik war, bat mich eine Verwandte, sie bei der Buchführung zu unterstützenMit Gelegenheitsjobs und diversen StipendienIch bewundere noch immer sehr Phil Carret, den Gründer unseres UnternehmensVon Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden – wer dieser Maxime folgt, hat am Ende nur noch Verliereraktien im DepotThe Intelligent Investor von Benjamin GrahamSolange kein grundlegendes internes Problem dafür verantwortlich ist, fokussiere ich mich einfach auf meinen Job und übe mich in GeduldWeil dabei auch immer äußere Umstände eine Rolle spielen, bedarf dies keiner besonderen BelohnungAuf die gemeinsame Zeit mit den Anteilseignern und Vertriebspartnern unseres FondsÜber die absolut überflüssige Streitsucht in der US-SchuldendebatteDem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Il, weil er sein Volk seit fast zwei Jahrzehnten ohne zwingende Not in Armut gefangen hältAlle möglichen Arten von Bäumen, die ich in meinem Garten anpflanzeDort habe ich noch nie etwas gekauft… überbewertet, zeitraubend und törichtIch schaue keine TV-SerieIch schalte den Fernseher gar nicht erst einNichts von beidem – Rockmusik interessiert mich nicht, und bei Fußball schlafe ich einEine Aufführung von Verdis Oper FalstaffWenn Frauen sich zu konservativ kleiden – weil ich die dahinter stehende Intention, am Arbeitsplatz ernst genommen zu werden, nachvollziehen kannWein – außer in Deutschland, wo es einige wundervolle Biere gibtAuf meinen Mercedes Benz S 430 mit AllradantriebEin Projekt eines Bostoner Krankenhauses, das Studenten Praktika im Gesundheitswesen ermöglichtAuf dem Mars. Sollte das nicht möglich sein, bleibe ich, wo ich bin – umgeben von meinen BäumenDer 1949 im kalifornischen Glendale geborene Amerikaner studiert Geschichte an der Columbia University und in Harvard, wo er 1979 promoviert. Im selben Jahr stößt er zur damals noch selbstständigen Bostoner Gesellschaft Pioneer, die mit dem 1928 aufgelegten Pioneer Fund den drittältesten Investmentfonds der USA anbietet. Dort arbeitet er eng mit Firmengründer Phil Carret zusammen und verinnerlicht dessen value-basierte Anlagestrategie. Im Juli 1986 – drei Jahre nach Carrets Rückzug aus dem Fondsmanagement – übernimmt er selbst den US-Klassiker, seit 2001 betreut er auch den für europäische Anleger konzipierten Spiegelbildfonds Pioneer U.S. Pioneer Fund