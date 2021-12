John Hathaway erwartet Goldpreis von 2.000 Dollar

Im neusten Investment Update der Fondsgesellschaft Tocqueville geht John Hathaway davon aus, dass der Goldpreis auf weit oberhalb der Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze Gold (31,1 Gramm) steigen wird. Er könne sogar die 3.000er Marke knacken. Derzeit kostet die Feinunze 1768 Dollar (Stand 15. November 2011).„Die Reaktion der Märkte auf die Finanzkrise in Europa und den USA ist ein notwendiger und schmerzvoller Prolog für neue Höchststände beim Goldpreis“, so Hathaway. „Die geld- und steuerpolitisch Verantwortlichen auf beiden Seiten des Atlantiks werden auf die Krise mit dem Drucken von Geld reagieren, auf die eine oder andere Weise.“Hathaway geht davon aus, dass zum Jahresende der Goldpreis zunächst kurz schwächeln wird. „Im vierten Quartal erwarten wir die längst überfällige Kurskorrektur, der 2012 ein dramatischer Anstieg beim Goldkurs folgen wird“, so der Fondsmanager.Zum Investment Update von Tocqueville Asset Management geht es hier