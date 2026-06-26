Nach einer Auszeit kehrt Vertriebsprofi John Korter zurück – diesmal auf die Beratungsseite: Er wird Vorstand einer neu gegründeten Gesellschaft von Drescher & Cie.

Der erfahrene Fondsvertriebsspezialist John Korter kehrt nach mehrmonatiger Auszeit in die Finanzbranche zurück, diesmal in einer unternehmerischen Rolle.

Korter wird Vorstand und Mitaktionär der neu gegründeten Gesellschaft „2nd Opinion Consult“, die zum Verbund von Drescher & Cie. unter Gründer Björn Drescher gehört. Das Kölner Beratungsunternehmen ist auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert und arbeitet mit Asset Managern, Versicherern und Vertriebsorganisationen zusammen.

Korter bringt jahrzehntelange Erfahrung im europäischen Fondsvertrieb mit. Bei Carmignac leitete er knapp sieben Jahre den Vertrieb für Deutschland und Österreich, anschließend war er mehr als sechs Jahre für Ethenea tätig. Zuletzt verantwortete er bei LFDE – La Financière de l'Echiquier den Vertrieb für den gesamten europäischen Raum. Anfang 2026 verließ er das Haus und teilte über das Berufsnetzwerk Linkedin mit, offen für neue Aufgaben zu sein.

Drescher & Cie. will internationaler werden

Dass Korter sowohl Deutsch als auch fließend Französisch spricht, passt gut zur internationalen Ausrichtung seiner neuen Rolle. Wie Drescher & Cie. mitteilt, will das Beratungsunternehmen zukünftig auch außerhalb Deutschlands seine Dienste anbieten. Zum Geschäftsfeld von 2nd Opinion Consult formuliert Drescher: „Wir stoßen in die Lücke zwischen dem Angebot klassischer standardisierter Unternehmensberatungslösungen und der KI-gesteuerten Selbstdiagnose, -behandlung und -medikation.“

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Für diese Aufgaben sei Korter eine passende Besetzung: „Sein Profil passt ideal zu unserem Anspruch, Finanzdienstleister nicht nur kommunikativ zu begleiten, sondern zunehmend auch strategisch bei Positionierung, Wachstum und Transformation zu unterstützen“, so Drescher.

Korter selbst betont den unternehmerischen Aspekt des Wechsels: „Es geht nicht nur darum, wo man arbeitet, sondern vor allem mit wem. Drescher & Cie. verbindet für mich unternehmerisches Denken, Professionalität, Expertise und eine hohe Gestaltungsfreiheit.“

Über Drescher & Cie.

Die Beratungsfirma Drescher & Cie. ist seit Jahren eine bekannte Größe im deutschsprachigen Finanzdienstleistungsmarkt. Das Kölner Unternehmen deckt ein breites Spektrum von Marktforschung, Finanzinformationen, Veranstaltungen bis hin zu strategischer Beratung ab.