Karriere
John Petersen wechselt zu Eyb & Wallwitz
John Petersen Eyb & Wallwitz erweitert Team mit ehemaligem Portfoliomanager der Helaba
Redaktion
Aktualisiert am:
Der Münchner Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz verstärkt sein Team: Seit September ist John Petersen als Analyst im Anleihe- und Multi-Asset-Bereich für das Unternehmen tätig.
In seiner neuen Position bei Eyb & Wallwitz wird Petersen als Investmentanalyst im Anleihebereich tätig sein und zudem die Anleihestrategien im Multi-Asset-Bereich mitbetreuen. Er berichtet direkt an Andreas Zöllner, Leiter des Mandatemanagements.
John Petersen kommt von Helaba und Meag
Vor seinem Wechsel zu Eyb & Wallwitz war Petersen über ein Jahr als Portfoliomanager im Bereich Fixed Income Credit bei der Helaba in Frankfurt tätig. Zuvor betreute er von 2019 bis 2022 als Portfoliomanager bei der Meag in München Banken, Versicherungen und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor im Bereich Investment Grade.
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