Jones Lang Lasalle Deutschland: Neuer Job für Dirk Wichner

Jones Lang Lasalle hat Dirk Wichner zu Leiter des Geschäftsbereichs Privatkunden-Vermietung in Deutschland ernannt. Der 43-Jährige folgt auf Rüdiger Thräne, der diese Aufgabe interimsweise wahrgenommen hat und sich künftig auf seine Funktion als Niederlassungsleiter von Jones Lang Lasalle Berlin konzentrieren wird.Wichner ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen bei Jones Lang Lasalle in Deutschland und Russland tätig, unter anderem als Leiter des Geschäftsbereichs Property Management und Shopping Center Management.