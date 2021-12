Jones Lang LaSalle Wechsel in der Führung des Düsseldorfer Office Investment-Teams

Finke war zuletzt als Head of Transaction & Investment Consulting bei der Bilfinger Real Estate Asset Management Group tätig, zuvor seit 2006 bei BNPPRE, zuletzt als Head of Investment Management Germany.

Marcel Abel, bei JLL Regional Manager Düsseldorf, zu Finkes Bestellung: „Wolfgang Finke bringt langjährige Erfahrung in der strategischen Planung von Immobilien-Investitionen und ein umfassendes Know-how bei Projektentwicklungen und Refurbishments in allen Asset-Klassen mit. Zudem verfügt er über ein exzellentes Netzwerk in der in- und ausländischen Immobilienbranche.“

Achim Birken (51) wechselt als Senior Executive bei JLL Düsseldorf in eine noch kundenorientiertere Position. Sein zukünftiger Fokus wird in der Topkunden-Betreuung und gezielten Abwicklung von Prozessen und Transaktionen liegen. Marcel Abel zu Birkens Neuorientierung: „Achim Birken hat das Düsseldorfer Office Investment-Team engagiert mehr als 12 Jahre überaus erfolgreich geführt und JLL in Düsseldorf im vergangenen Jahr einmal mehr die Marktführerschaft gesichert. Mit seiner einzigartigen Erfahrung wird er das Investment-Team auch in Zukunft in allen Belangen unterstützen und ganz sicher die eine oder andere Großtransaktion einfädeln und zum Abschluss bringen.“