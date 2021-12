Jones Lang LaSalle wirbt Bürospezialistin an

Der Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle ernennt Carmen Goldschmitt per 1. Oktober zur neuen stellvertretenden Direktorin des Münchener Bürovermietungsteams. Sie wird sich bei LaSalle hauptsächlich um die Vermietung von Büroflächen in Innenstädten kümmern.Vor ihrem Wechsel zu LaSalle war Goldschmitt sechs Jahre lang bei CB Richard Ellis , einem der größten Immobiliendienstleister der Welt, in München für die Vermietung von Objekten zuständig. Von 2001 bis 2006 war die heute 50-Jährige mitverantwortlich für den Aufbau der Münchener Niederlassung der Privatbank Ellwanger & Geiger.