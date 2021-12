Josef Brandhuber verlässt Vorstand der Real I.S.

Josef Brandhuber (59) legt sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Real I.S. zum 31. Dezember 2013 nieder. Anlass hierfür sollen nach Unternehmensangaben persönliche Gründe sein.Brandhuber war seit 1. August 2000 Vorsitzender des Vorstands der damals neu gegründeten Real I.S.. Diese übernahm das Fondsgeschäft der Bayernfonds Immobiliengesellschaft, die Brandhuber seit 1991 als Geschäftsführer leitete.Neuer Vorsitzender des Vorstandes wird Georg Jewgrafow (58). Er gehört seit Mai dem Vorstand an und ist bislang für die Bereiche Immobilienakquisition und Investmentstrukturierung verantwortlich. Jewgrafow war vor seinem Wechsel zur Real I.S. über 30 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen im Immobiliengeschäft der BayernLB tätig und leitete dort seit 2004 den Bereich Immobilien.