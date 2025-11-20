Während die Märkte weiter von KI-Fantasien getrieben werden, wächst bei einigen Beobachtern die Sorge: Sind die Bewertungen noch gerechtfertigt? Wie nachhaltig ist die Rally wirklich? Joseph Stephens, Analyst und Co-Manager bei Guinness Global Investors, zählt nicht zu den Skeptikern – aber auch nicht zu den Enthusiasten.

Im Gespräch mit DAS INVESTMENT erklärt der Mathematiker, warum er trotz hoher Capex-Ausgaben und zirkulärer Deals nicht von einer Blase spricht, welche Kennzahl für ihn entscheidend ist und weshalb ausgerechnet der totgesagte Consumer-Staples-Sektor die positive Überraschung des kommenden Jahres werden könnte.

DAS INVESTMENT: Herr Stephens, wie viel Disziplin braucht ein Investor wirklich in Zeiten von KI-Hype, FOMO und täglichen Schlagzeilen?

Joseph Stephens: Mehr als vielen lieb ist. Wir sehen inzwischen echte Spannungen: hohe Bewertungen, steigende Capex-Ausgaben der Hyperscaler, und ein Markt, der zuletzt stark von unprofitablen, spekulativen Tech-Namen getragen wurde. Qualitätstitel waren dagegen die klaren Nachzügler. Das spricht für eine Phase, in der Stock-Picking wieder wichtiger wird als das blinde Kaufen eines Trends

Sie sagen, wir seien nicht in einer AI-Blase. Gleichzeitig sprechen Sie von „perfekt eingepreisten“ Bewertungen. Wo verläuft die Grenze zwischen rationaler Euphorie und gefährlicher Selbstüberschätzung?

Stephens: Optisch wirken viele Bewertungen hoch, keine Frage. Die Capex-Kurven der Hyperscaler schießen nach oben, und manche Deals werden zunehmend kreativ gebaut. Aber: Auf Free-Cash-Flow-Basis sehen die Bewertungen deutlich vernünftiger aus als zur Dotcom-Zeit. Und was mich zuversichtlich stimmt: Die großen Player melden massive Vertragsvolumina mit hoher Visibilität. Microsoft beispielsweise hat RPOs – Remaining Performance Obligations, also künftige vertraglich gebundene Umsätze – von 400 Milliarden US-Dollar, das sind plus 50 Prozent gegenüber Vorjahr.

Der Wettlauf um künstliche Intelligenz hat zu einem enormen Anstieg der Investitionsausgaben von Hyperscalern geführt. | Bildquelle: Bloomberg, Guinness Global Investors, data as at 30.09.2025

Trotzdem: Dass die Big Five inzwischen rund 30 Prozent des gesamten S&P-500-Capex stemmen, klingt schon nach gefährlicher Machtkonzentration.

Stephens: Es ist zumindest ein Punkt, den man im Blick behalten muss. Diese Infrastruktur ist extrem kapitalintensiv und erfordert Unternehmen, die sie finanzieren können – und zwar weitgehend aus eigener Kraft. Historisch war es oft so: Große technologische Sprünge beginnen bei einer Handvoll Schwergewichte. Die gute Nachricht: Wir sehen bereits, wie sich mehr Unternehmen und sogar die US-Regierung – etwa über Intel – in diesen Kreislauf einschalten. Die Abhängigkeit nimmt langsam ab.

Wie viel der aktuellen KI-Rally ist aus Ihrer Sicht fundamental getrieben – und wie viel ist schlicht Momentum?

Stephens: Seit den April-Tiefs wurde die Rally maßgeblich von unprofitablen, spekulativen Tech-Namen getragen. Das macht sie fragil. Schauen Sie aber über drei bis fünf Jahre, dann haben die Qualitätsunternehmen den Großteil der Wertschöpfung geliefert. Genau deshalb bleiben wir klar bei Qualität.

Sie sind Mathematiker. Wenn Sie die AI-Revolution in Zahlen denken: Welche Kennzahl zählt am meisten?

Stephens: Das ändert sich, je weiter der Ausbau voranschreitet. Heute konzentrieren wir uns auf die RPOs, also künftige Umsätze, die vertraglich zugesichert sind. In den nächsten Jahren erwarten wir, dass sich das in tatsächliche Umsätze übersetzt. Und dann wird es spannend: Zu welchen Margen werden diese Verträge abgeschlossen?

Was sehen Sie da?

Stephens: Hier kommt aktives Management ins Spiel. Die Deals, die Oracle mit OpenAI unterzeichnet, haben schmalere Margen als normalerweise üblich. Microsoft und Amazon hingegen unterzeichnen Verträge mit mindestens doppelt so hohen Margen. Das macht langfristig einen enormen Unterschied.

Wenn Sie sagen, Bewertungen seien „perfektioniert“ – was heißt das im Alltag eines Managers?

Stephens: Das heißt vor allem: Disziplin. Wir wollen nicht für Wachstum bezahlen, das vielleicht nie kommt. Auf KGV-Basis sieht vieles teuer aus, aber die Free-Cash-Flow-Perspektive zeichnet ein anderes Bild. Und in diesem Feld gibt es immer noch eine Reihe sehr attraktiver Qualitätsunternehmen, die nicht abhängig vom nächsten großen AI-Narrativ sind.

Sie argumentieren, dass Consumer-Staples-Aktien vom Markt falsch bewertet werden. Was übersieht der Markt?

Stephens: Der Markt hatte in den letzten Jahren einen Tunnelblick für alles mit KI- und Rechenzentren-Exposure. Der Rest wurde weitgehend ignoriert, darunter Consumer Staples. Dabei zeigen die weiterhin sehr starkes organisches Wachstum. Unternehmen wie Coca-Cola setzen zweistellige Preiserhöhungen durch – bei stabilen Volumina.

Wie groß ist die Diskrepanz?

Stephens: Historisch hat der Staples-Index mit etwa 15 Prozent Aufschlag zum Gesamtmarkt gehandelt. Heute handelt er mit einem Abschlag. Das ist eine Anomalie. Wenn man bedenkt, wie fragil der Markt werden könnte, sind Consumer Staples ein guter Ausgangspunkt – Unternehmen mit Burggräben, die jetzt relativ günstig handeln.

Wie Nvidia und OpenAI die KI-Geldmaschine antreiben | Bildquelle: Bloomberg news reporting. Data as at 30.09.2025

In Ihrer Analyse zeigen Sie, wie viele KI-Sektor-Deals zirkulär geworden sind – Unternehmen kaufen voneinander. Ist das ein frühes Warnsignal?

Stephens: Wenn wir zirkuläre Deals und zunehmende Komplexität sehen – SPVs, die US-Regierung mischt sich ein – ist das definitiv etwas, das man beobachten sollte. Meta nutzt beispielsweise Blue Owl, um ein Special Purpose Vehicle aufzusetzen, um mehr außerbilanzielle Schulden zu haben.

Macht Sie das nervös?

Stephens: Um diese enormen Capex-Investitionen zu finanzieren, müssen Unternehmen kreative Wege finden. Das würde ich nicht per se als negativ bezeichnen. Aber es wird komplexer, und wenn man nicht mehr durchschaut, wer wem was schuldet, sollte man vorsichtig werden.

Beide Ihrer Fonds – Global Innovators und Global Equity Income – folgen einer klaren Philosophie. Wie bewahren Sie diesen Fokus, wenn alle anderen scheinbar Storys hinterherjagen?

Stephens: Wir haben eine sehr lange Erfolgsbilanz. Global Equity Income läuft seit 2010, Global Innovators seit 2003. Das sind 15 bis 20 Jahre Track Record durch verschiedene Marktphasen. Und wir haben konsequent getan, was wir gesagt haben – unabhängig von den Launen des Marktes. Wir sind kein Deep Value, kein spekulatives Wachstum, wir sind in der Mitte. Diese Konsistenz hat uns langfristig gut aufgestellt.

Auch wenn Sie kurzfristig vielleicht hinterherhinken?

Stephens: Genau. Im heutigen Umfeld hinken wir vielleicht hinterher, weil wir nicht Pure-Play-KI sind. Aber wir glauben, dass das über die nächsten drei bis fünf Jahre der bessere Ort ist. Und wir bleiben dabei.

Wenn Sie eine Prognose für 2026 machen müssten: Welcher Sektor wird enttäuschen?

Stephens: Der spekulative Wachstumsteil des Marktes. Dieser Teil ist seit April sehr gut gelaufen. Ich würde erwarten, dass der Markt 2026 zunehmend besorgt über die Fragilität wird und diese Unternehmen ziemlich große Drawdowns erleben. Wir haben das vor Kurzem bei den Big-Tech-Sell-offs gesehen – besonders der unprofitable Teil des Marktes ging um sieben, acht Prozent runter.

Sie erwarten mehr solcher Momente?

Stephens: Ja. Ich denke, wir werden mehr solcher Stimmungswechsel sehen. Möglicherweise auch ein weiteres Deepseek-Event, das den Markt durchschüttelt.