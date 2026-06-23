J.P. Morgan AM erweitert sein Angebot um zwei aktive Aktien-ETFs: einen Baustein, der global ohne USA investiert, und ein konzentriertes Portfolio mit höherem aktiven Risiko.

J.P. Morgan Asset Management hat zwei neue aktive Aktien-ETFs aufgelegt. Seit heute sind der JPM Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active ETF (ISIN: IE0006FBEDB6) und der JPM Global Equity Active ETF (ISIN: IE0009OCO2W4) an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange und weiteren Handelsplätzen handelbar. Beide ETFs sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.

Zwei Wege, weniger USA im Depot

Der JPM Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active ETF investiert in globale Aktien außerhalb der USA und richtet sich an Anleger, die dem steigenden US-Anteil vieler Welt-Indizes gegensteuern wollen. Die Strategie bleibt laut Anbieter bewusst indexnah – sektor-, regions- und stilneutral – und nutzt das hauseigene Research nur für kleine Über- und Untergewichtungen. Die Volatilität soll sich am MSCI World ex USA Index orientieren. Mit dem ETF wächst die Research-Enhanced-Index-Reihe des Hauses nach eigenen Angaben auf 16 Bausteine. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25 Prozent.

Der JPM Global Equity Active ETF verfolgt einen offensiveren Ansatz: Das Portfolio ist konzentriert, weist einen höheren Tracking Error auf und geht damit gezielt ein höheres aktives Risiko gegenüber dem Referenzindex MSCI ACWI ein. Laut J.P. Morgan AM kombiniert die Strategie quantitative Signale aus dem eigenen Research mit fundamentaler Analyse und Bottom-up-Titelauswahl. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 Prozent.

Den Hintergrund beschreibt Travis Spence, Global Head of ETFs bei J.P. Morgan Asset Management, so: „Investoren überdenken derzeit, wie sie ihre globalen Aktienallokationen gestalten – insbesondere, wie sie über den immer stärker dominierenden US-Fokus hinaus diversifizieren und ihren Ertragsfokus mit einer stärkeren Risikokontrolle ausbalancieren können.“