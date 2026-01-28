Die Fondsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management erweitert ihr Angebot aktiver ETFs: Die drei neuen Multi-Asset-Strategien bieten unterschiedliche Risikoprofile.

Multi-Asset-Strategien J.P. Morgan AM legt drei weitere aktive ETFs auf

Schwankungen am Aktienmarkt: Mit drei neuen aktiven ETFs will J.P. Morgan Anleger mit unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnissen ansprechen

Mit dem JPM Strategic Allocation Conservative Active ETF, dem JPM Strategic Allocation Moderate Active ETF und dem JPM Strategic Allocation Growth Active ETF bringt J.P. Morgan Asset Management drei neue aktive ETFs auf den Markt.

Die Multi-Asset-Strategien sind auf unterschiedliche Risikoprofile zugeschnitten:

(IE000MVWFDH1) ist auf 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen ausgelegt und soll eine ausgewogene Strategie für Anleger mit mittlerem Risiko- und Renditeprofil bieten. Der JPM Strategic Allocation Growth Active ETF (IE000MVWFDH1) ist mit Quoten von etwa 80 Prozent Aktien und 20 Prozent Anleihen laut Anbieter für Anleger mit höherer Risikobereitschaft und langfristigem Fokus geeignet.

Die drei Multi-Asset-ETFs investieren in ein breit gestreutes Portfolio bewährter aktiver Aktien- und Anleihen-ETF-Bausteine von J.P. Morgan Asset Management, heißt es vom Anbieter. Für das Management der ETFs zuständig sind Katy Thorneycroft, Investmentchefin der Multi-Asset-Solutions-Gruppe von J.P. Morgan Asset Management, sowie Research-Chef John Bilton und Portfoliomanager Seán Daly. Sie können laut Anbieter auf Research-Erkenntnisse der weltweit mehr als 150 Analysten zugreifen.

Gesamtkostenquote beträgt 35 Basispunkte

Die drei ETFs der JPM-Strategic-Allocation-Active-Reihe sind unter anderem an der Deutschen Börse Xetra, Six Swiss Exchange und Borsa Italiana gelistet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt jeweils bei 0,35 Prozent.

J.P. Morgan Asset Management zählt zu den größten Anbietern aktiver ETFs in Europa. Die Fonds der Research-Enhanced-Index-Equity-Reihe gehören zu volumenstärksten Produkten des noch jungen Segments – allen voran der knapp 11 Milliarden Euro schwere JPM US Research Enhanced Index Equity Active ETF.