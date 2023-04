China-Spezialist JP Morgan AM: Milliarden-Fondsmanager gibt Mandate ab

Er war langjährig von Hongkong aus für JP Morgan Asset Management tätig gewesen: Fondsmanager Howard Wang. Bereits 2005 war er von Goldman Sachs zu dem Vermögensverwalter der Investmentbank J.P. Morgan Chase gestoßen. Dort managte Wang zuletzt drei Milliarden-Fonds, zwei davon bereits seit 2005:

den 5,9 Milliarden Dollar schweren JPM China Fund (ISIN: LU0051755006) und

den 2 Milliarden Euro schweren JPM Greater China Fund (LU0210526801).

Seit 2017 lenkt Wang zudem den JPM China A-Share Opportunities, der 6 Milliarden Dollar verwaltet.

In allen drei China-Fonds steht ihm als Co-Portfoliomanagerin Rebecca Jiang zur Seite. Laut einem Pressebericht, den die Gesellschaft gegenüber DAS INVESTMENT bestätigte, wird Wang nun alle drei Mandate abgeben. Das sei auch den Fondsanlegern so kommuniziert worden.

Private Gründe

Wang werde im Unternehmen bleiben und weiterhin das Investmentteam für die Region Greater China leiten, dabei allerdings kein Fondsmandat mehr ausüben, teilte JPM AM in einem Schreiben an die Investoren mit. „Greater China“ umfasst neben dem Kernland China auch die ehemals britische Kolonie Hongkong, die mittlerweile wieder zu China gehört, aber ein eigenes Börsenregime hat, sowie die Insel Taiwan, die politisch unabhängig vom Festland ist.

Der Hintergrund des Rückzugs Wangs soll persönlicher Natur sein, wie in dem Bericht vermutet und von JPMAM nun bestätigt wird: Der Fondsmanager will zum 1. Mai Hongkong verlassen und in die taiwanesische Hauptstadt Taipeh übersiedeln. Ein Gesetz des Inselstaats untersage es Fondsmanagern jedoch, für mehrere Unternehmen tätig zu werden – darunter fällt offenbar auch der JPMAM-Ableger in Taiwan.

Co-Portfoliomanagerin bleibt

In Zukunft soll Wang nun selbst kein Geld mehr verwalten, sondern von Taipeh aus mit Research-Analysten und Portfoliomanagern von JPMAM zusammenarbeiten sowie Manager verschiedener Fonds des Hauses beraten.

In allen drei Fonds, die Wang jetzt abgibt, ersetzt ihn der in Hongkong ansässige Asienspezialist und Portfoliomanager Li Tan. Co-Fondsmanagerin Jiang wird weiter in ihrer Position bleiben. Auch am Anlageprozess und der Strategie der drei China-Fonds soll sich laut JPM AM nichts ändern.