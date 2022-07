Alexandra Stejskal und Clara Fiedrich J.P. Morgan Asset Management erweitert deutschen Vertrieb

Der US-Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management hat sein deutsches Sales-Team ausgebaut. Seit dem 1. Juli verstärken Alexandra Stejskal und Clara Fiedrich die Vertriebsaktivitäten für zwei zentrale Kundensegmente beim Asset-Manager in Frankfurt.

Alexandra Stejskal wird das Wholesales-Team leiten. Die Diplom-Bankbetriebswirtin kommt von Allianz Global Investors, wo sie mehr als 15 Jahre als Head of Key Account Management Banken betreut hat und zuletzt als Director Business Development Wholesale Germany tätig war.

Clara Fiedrich wird als Co-Head institutionelle Kunden bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt betreuen und beraten. Zuvor hat sie bei der DWS International GmbH als Head of Institutional Sales für Banken und Versicherungen in Deutschland gearbeitet. Davor war sie Investment-Spezialistin für Fixed Income an der Schnittstelle zum Portfolio-Management. Clara Fiedrich hält einen Master in International Economics and Governance der Universität Bayreuth und ist CFA-Charterholderin.

„Wir freuen uns, mit Alexandra Stejskal und Clara Fiedrich zwei ausgewiesene Vertriebsexpertinnen für ihre jeweiligen Kundenkanäle gewonnen zu haben, die die Herausforderungen ihrer lokalen Anlegergruppen kennen und für unsere Kundinnen und Kunden in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld passende Lösungen entwickeln helfen“, unterstreicht Christoph Bergweiler, Leiter von J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland. Die Fondsgesellschaft ist etablierter Partner in allen B2B-Kanälen und seit mehr als drei Jahrzenten dank ihrer Lösungen und Strategien für unterschiedlichste Marktbedingungen eine der größten ausländischen Fondgesellschaften im deutschen Markt.