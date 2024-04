J.P. Morgan Asset Management hat zum 1. April einen neuen Deutschland-Leiter ernannt: Hermann Pfeifer. Er folgt auf Christoph Bergweiler, dem bereits vor rund einem Jahr das Fondsgeschäft in Kontinentaleuropa übertragen wurde.

Von Frankfurt aus wird Pfeifer ab sofort nicht nur für den deutschen Markt, sondern auch für Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland zuständig sein und an seinen Vorgänger berichten.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der gebürtige Österreicher war zuvor bei Amundi Asset Management in Paris als weltweiter Vize-Vertriebschef (Deputy Global Head of Sales) für ETF-, Indexing- und Smart-Beta-Strategien tätig. Seit 2016 er in verschiedenen Rollen für Amundi Deutschland tätig, zuletzt als Leiter des Standorts Frankfurt sowie Leiter des deutschen Vertriebs.

Was macht J.P. Morgan Asset Management?

J.P. Morgan Asset Management ist ein Teil des globalen Finanzleistungskonzerns J.P. Morgan Chase. Die Gesellschaft bietet Investmentmöglichkeiten für Institutionen, Finanzberater sowie Privatanleger. In Deutschland ist sie seit mehr als 30 Jahren präsent.