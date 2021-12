J.P. Morgan Asset Management Neuer Europachef fürs institutionelle Geschäft

Christoph von Reiche ist ab sofort Chef des institutionellen Geschäfts in Europa bei J.P. Morgan Asset Management. Er berichtet an Mike O’Brien, globaler Chef des Bereichs.Von Reiche kommt von Goldman Sachs Asset Management. Hier war er zuletzt ebenfalls als Chef für das institutionelle Geschäft verantwortlich.Seit einigen Jahren stellt O’Brien das Team fürs institutionelle Geschäft bei J.P. Morgan Asset Management neu auf: So ernannte er James Peagam zum europäischen Chef für Versicherungslösungen, John Stainsby zum Chef des institutionellen Geschäfts in Großbritannien und Paul Sweeting zum europäischen Strategiechef.