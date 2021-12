J.P. Morgan Asset Management Neuer Vertriebsdirektor für institutionelle Kunden in Deutschland

J.P. Morgan Asset Management baut seine Vertriebsaktivitäten weiter aus: Mit Jürgen Florack als Managing Director verstärkt der Asset Manager in Deutschland den Vertrieb für institutionelle Investoren unter der Leitung von Jens Schmitt. Er trat bereits im November 2013 in das Team von Schmitt ein. Der 45-jährige Florack hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzwesen. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einem Wirtschaftsstudium in Deutschland und den USA, startete der heutige MBAAbsolvent und CFA-Chartholder im Vertriebsteam Aktien bei Schröder Münchmeyer Hengst & Co, die dann von der Schweizer UBS übernommen wurden. 1999 ging Florack als Leiter Vertrieb und Marketing zu Salomon Brothers. 2001 wechselte er als Vertriebsleiter für Institutionelle Kunden zur UBS Deutschland und war dort zudem Mitglied des Deutschen Management Komitees von UBS Global Asset Management. 2010 wechselte er als Leiter Marketing und Vertrieb zur Helaba Invest, der Asset Management Tochter der Hessischen Landesbank in Frankfurt.