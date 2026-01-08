Schluss mit Proxy-Beratern: J.P. Morgan setzt bei Aktionärsabstimmungen nun auf hauseigene KI statt ISS und Glass Lewis. Trump hatte die Branche zuvor scharf kritisiert.

Die US-Großbank J.P. Morgan trennt sich von Proxy-Beratern und verlagert das Abstimmungsmanagement vollständig auf künstliche Intelligenz. Das Vermögensverwaltungshaus ist damit nach eigenen Angaben der erste große institutionelle Investor, der diesen Schritt geht, wie „CNBC“ berichtet.

In einem internen Memo teilte die Bank mit, künftig auf Datensammlung und Abstimmungsempfehlungen externer Berater zu verzichten. Stattdessen kommt das hauseigene KI-Tool „Proxy IQ“ zum Einsatz, das Stimmrechtsdaten von rund 3.000 Hauptversammlungen pro Jahr aggregiert und analysiert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Proxy-Berater wie Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis erstellen üblicherweise Analysen und Abstimmungsempfehlungen für institutionelle Investoren. J.P. Morgan erklärt nun, diese Dienstleistungen nicht mehr zu benötigen.

Politischer Druck auf die Branche

Die Entscheidung fällt in eine Phase zunehmender Kritik an Stimmrechtsberatern. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember eine Verfügung unterzeichnet, die eine Überprüfung bestehender Regelungen für diese Branche anordnet. Trump warf den Beratern vor, ihre erhebliche Macht regelmäßig zu nutzen, um „radikale, politisch motivierte Agenden“ zu verfolgen.

Auch Tesla-Chef Elon Musk hatte ISS im Oktober scharf angegriffen und als „Unternehmens-Terroristen“ bezeichnet, nachdem die Firma Aktionären empfohlen hatte, sein Vergütungspaket von knapp einer Billion US-Dollar abzulehnen.

Technologie als Lösungsansatz

Mit der Abkehr von externen Beratern positioniert sich J.P. Morgan Asset Management als Vorreiter beim Einsatz künstlicher Intelligenz im Asset Management. Die Bank verspricht sich von der Eigenentwicklung mehr Unabhängigkeit bei Abstimmungsentscheidungen, ohne auf die Datengrundlage verzichten zu müssen.

Ob andere große Vermögensverwalter diesem Beispiel folgen werden, wird sich zeigen. Die Entscheidung dürfte jedoch die Diskussion über die Rolle und den Einfluss von Proxy-Beratern in der Corporate Governance weiter anfachen.