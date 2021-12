J.P. Morgan Asset Management verstärkt Team für freie Finanzvertriebe

Martina Pröschold (45) stößt als Senior Sales Executive zum Team für freie Finanzberater der Fondsgesellschaft. Sie ist bereits seit 1998 in unterschiedlichen Rollen für J.P. Morgan Asset Management tätig und betreute Banken, Dachfonds und Vermögensverwalter.Damit umfasst das gesamte Team zur deutschlandweiten Betreuung von unabhängigen Vertrieben unn Vermögensverwaltern nun 9 Personen - Pröschold betreut mit zwei Vertriebskollegen betreuen die freien Berater, zwei weitere Kollegen die Vermögensverwalter und ebenfalls zwei Kollegen die freien Versicherunsgvertriebe. Zudem unterstützen zwei interne Vertriebsasssitenten von Frankfurt aus das Servicenagebot der Fondsgesellschaft. J.P. Morgan kündigte außerdem an, die Veranstaltungsreihe „J.P. Morgan Asset Management Academy“, in der Know-how rund um Märkte, Anlageklassen und Verkaufsstrategien vermittelt werden, auf nunmehr 9 Städte zu erweitern. „So können wir unsere Vertriebspartner dabei unterstützen, Chancen und Risiken einzelner Marktsegmente besser einzuschätzen und noch besseren Service für ihre Kunden zu leisten“, betont Christoph Bergweiler, Vertriebsleiter von J.P. Morgan Asset Management in DeutschlandAuch die im vergangenen Jahr gestartete Initiative „J.P. Morgan Asset Management macht Schule“ wird in 2010 weitergeführt. Kunden und Geschäftspartner halten dabei Vorträge zum Thema Finanzmärkte und Finanzmanagement an Schulen ihrer Wahl. Ziel der Aktion: das häufig geringe Interesse junger Menschen an dem wichtigen Themenkomplex „Finanzen“ zu wecken.In Deutschland fanden dazu bereits mehr als 50 interaktive Vorträge mit Finanzmarktexperten von J.P. Morgan Asset Management statt. Die Resonanz von Schülern, Lehrern und Vertriebspartnern dazu war laut Unternehmensangaben bemerkenswert und zeige die hohe Relevanz des Themas.